Uno de los agentes de la Dipampco fue decapitado y quemado en Corinto: caso de Nels Aguilar

Cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipamco) fueron asesinados tras un operativo en Corinto, Omoa. Uno de ellos fue encontrado quemado y decapitado.
Las autoridades de Medicina Forense, tras la identificación de los cuerpos, entregaron a los familiares cuatro de los cinco agentes. Uno de los cuerpos continúa bajo investigación debido a las condiciones en las que fue encontrado.
En las imágenes se observa cómo compañeros de las víctimas velaron a cuatro de los agentes: Leonel Alejandro Valdez, Emerson Josué Canales, Josué Amador Herrera y Dailin Francisco Elvir.
Tras conocerse el enfrentamiento, las autoridades ingresaron a la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, los cuerpos fueron hallados en una zona montañosa.
Nels Makley Aguilar es el único de los agentes de la Dipampco que no ha sido entregado. Según las autoridades, deben realizarse pruebas adicionales para confirmar plenamente su identidad.
Los otros cuatro agentes, varios ya han sido sepultados en sus lugares de origen. En el caso de Josué Amador Herrera, fue ascendido póstumamente tras la tragedia.
Así luce la vivienda donde se registró el enfrentamiento: se hallaron rastros de sangre en el suelo. Las autoridades también informaron sobre la muerte de dos supuestos implicados, cuyos cuerpos fueron encontrados mientras eran velados en un sector de Omoa.
Las autoridades aún no han detallado cuánto tiempo tardarán los resultados para identificar el cuerpo de Nels, el único agente que no ha sido entregado a su familia.
El agente de policía Nels Makley Eguigure Benavides, de 23 años, era originario del municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso. Ingresó a las filas de la Policía Nacional el 24 de abril de 2024, por lo que tenía un año y un mes de servicio.
Los uniformados perdieron la vida la mañana del jueves 21 de mayo, tras un enfrentamiento armado durante un allanamiento no autorizado a una vivienda lujosa en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.