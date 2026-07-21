Este fue el mensaje que Wualys Fuentes compartió días antes de su fallecimiento

La muerte de Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, continúa llamando la atención en Honduras. Mientras las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento, una de sus últimas publicaciones en redes sociales ha cobrado especial significado entre quienes hoy lamentan su partida.
Horas después de conocerse la noticia, decenas de usuarios comenzaron a compartir el mensaje que la joven publicó junto a una serie de fotografías profesionales en su cuenta de Instagram: una reflexión que hablaba sobre la importancia de la esencia personal por encima de lo material y que ahora es recordada con nostalgia.
"Entre TENER y SER, prefiere SER. La esencia tiene VALOR; las cosas tienen precio. Cualquiera puede tener lo que tú tienes, pero NADIE puede ser lo que tú eres", escribió Wualys en la publicación que, tras su fallecimiento, se llenó de mensajes de despedida y muestras de cariño.
Tras la noticia de su fallecimiento, la publicación registró un aumento en las interacciones y se llenó de mensajes de despedida y condolencias por parte de familiares, amigos y seguidores.
Además de destacar en concursos de belleza, Wualys utilizaba sus redes sociales para compartir parte de su vida personal, sus proyectos y el camino que recorría dentro del modelaje, una actividad que describía como uno de sus mayores sueños.
En otra de sus publicaciones, la joven recordó que su interés por las pasarelas nació cuando apenas tenía 14 años. Contó que desde pequeña disfrutaba usar los tacones de su madre, experimentar con el maquillaje y soñar con llegar algún día al modelaje.
También expresaba que el modelaje representaba mucho más que participar en un concurso de belleza, pues lo consideraba una forma de mostrar su personalidad, disciplina y amor por la moda.
Wualys Fuentes Aquino fue encontrada sin vida la noche del lunes 20 de julio de 2026 dentro de un apartamento ubicado en la colonia Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa, luego de que personas cercanas alertaran a las autoridades al no lograr comunicarse con ella.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional y detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Como parte del proceso, también realizaron una inspección técnica en el apartamento donde fue localizada.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la causa de la muerte ni han confirmado alguna hipótesis sobre el caso, pero de manera preliminar una portavoz de la morgue del Ministerio Público explicó su cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Mientras familiares y amigos preparan el último adiós, el mensaje que Wualys dejó en sus redes sociales permanece como uno de los recuerdos más compartidos por quienes hoy lamentan la partida de una joven que, además de ser virreina de belleza, era estudiante universitaria y perseguía sus metas profesionales.