Tras raptarla, la decapitaron: el cuerpo de Flor Matute fue hallado semidesnudo en Sulaco

Flor Marisela Matute fue raptada y posteriormente decapitada, tenía aproximadamente 37 años de edad, era originaria y residente en el municipio de Victoria, en el mismo departamento, pero fue raptada por individuos. ¿Cómo fue el crimen?
El cuerpo de la mujer fue hallado semidesnudo, tendido boca arriba y sin cabeza. ¿A qué se dedicaba?
“En este caso ya tenemos plenamente identificada a la persona que perdió la vida. Ella respondía al nombre de Flor Marisela Matute, de 37 años”, informaron las autoridades.
“Esta señora era vendedora independiente de alucinógenos, de drogas”, informó Wilber Mayes, director de Comunicación y Estrategia de la Policía Nacional.
La mujer ya había sido capturada en agosto de 2024 por el delito de narcotráfico, en compañía de otro individuo.
Según las investigaciones, la mujer fue asesinada por una disputa de territorio con una banda criminal que opera en la zona, conocida como “Cartel del Diablo”.
“El móvil que estamos manejando como Policía Nacional es una disputa de territorio por la venta de alucinógenos. Es un pleito por la venta de drogas que tanto daño le está haciendo a la juventud hondureña”, informó Mayes.
“La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, relataron familiares de la víctima.
Asimismo, aseguraron que la mujer no tenía conflictos personales. “Ella no tenía problemas y tenía dos hijos. El hijo menor vio cuando se la llevaron”, indicaron.
“Dice que fueron tres hombres. Dos andaban cubiertos, con uniformes de la DPI y gorras de la Policía Nacional. Andaban con machete y también con un arma tipo R-15”, afirmaron.