Tras matarlo, lo lanzó a una cloaca: capturan amiembro de la Pandilla 18 por crimen de Jack

El sospechoso del crimen de Jack Isaí López Castro, de 23 años, fue capturado. ¿Qué se sabe del caso y cómo ocurrió el asesinato? Aquí los detalles.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron capturar al individuo señalado como sospechoso del crimen, ocurrido en la residencial San José de la Vega, en Tegucigalpa.
Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría relacionado con conflictos por el tráfico de drogas entre maras y pandillas.
El sospechoso, de 42 años, es conocido con el alias de "El Gordo". Es originario de Francisco Morazán y residente en la colonia Centroamericana de Comayagüela.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería un presunto miembro de la Pandilla 18. Supuestamente, tras asesinar al joven de 23 años, habría lanzado su cuerpo a una cloaca.
El Cuerpo de Bomberos tuvo que recuperar el cuerpo del joven, quien fue encontrado sin vida y con heridas en el abdomen en la residencial La Vega, en Tegucigalpa.
Fueron guardias de seguridad de residencial San José de la Vega quienes hallaron el cuerpo en una cloaca ubicada a un costado del río San José.
"Recuperación de cuerpo: De manera exitosa se logró la extracción de un cuerpo que correspondía al nombre de Jack Isaí López Castro, de 23 años, quien se encontraba sin vida en el interior de una alcantarilla en la residencial La Vega de Tegucigalpa, a cercanías del río", informaron los bomberos.
Según los reportes preliminares, el joven habría sido lanzado desde una altura aproximada de seis metros. Su cuerpo estaba cubierto de aguas negras y otros desperdicios.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos tuvieron que ingresar al lugar con la ayuda de lazos y una camilla para recuperar el cuerpo. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Medicina Forense.
La detención se llevó a cabo mediante un allanamiento de morada con autorización judicial en la colonia Villa Adela, en Tegucigalpa.