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Era estigo protegido en el caso de Angie Peña: Dereck McNeil, joven acribillado en Roatán

El Ministerio Público confirmó que Dereck McNeil era testigo protegido en el caso de Angie Peña. El joven fue asesinado de varios disparos cuando se conducía en su camioneta en Roatán

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 11:33
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Un exfuncionario, comerciante y testigo protegido en el caso de Angie Peña era Dereck McNeil, joven asesinado de varios impactos de bala en Roatán este lunes 17 de agosto. Estos son los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
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.Dereck McNeil se conducía a bordo de una camioneta blanca Toyota Land Cruiser Prado cuando fue atacado a balazos. Información preliminar indica que un hombre que se desplazaba en una motocicleta fue quien le disparó.

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Las perforaciones de bala en el vehículo se registran principalmente en la puerta del conductor. McNeil habría intentado escapar del ataque, pero resultó gravemente herido y su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento.Dereck McNeil se conducía a bordo de una camioneta blanca Toyota Land Cruiser Prado cuando fue atacado a balazos. Información preliminar indica que un hombre que se desplazaba en una motocicleta fue quien le disparó.

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Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a EL HERALDO que Dereck McNeil sí era testigo protegido en el caso de Angie Peña, joven que desapareció en 2022 en Roatán.

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El crimen ocurrió cuando McNeil se dirigía en su camioneta después de haber dejado a su hijo en la escuela.

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El hoy occiso se desempeñó como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, según la información conocida sobre su trayectoria. Además, era comerciante e hijo de la reconocida abogada Claudeth McNiel.

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Hasta el momento se desconoce si el crimen de McNeil está relacionado con su papel como testigo protegido en el caso de Angie Peña o si responde a otro motivo.

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Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, aseguró: "Preliminarmente manejamos un evento donde perdió la vida un ciudadano en el sector de Roatán".

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Sin embargo, sostuvo que "quien dirige técnica y jurídicamente la investigación es el Ministerio Público. Si en todo caso había un paraguas de protección del programa de protección de testigos, no lo maneja la Secretaría de Seguridad, sino el Ministerio Público, aparte de que son situaciones muy reservadas y exclusivas de los procesos penales correspondientes, y yo, al no desarrollar una labor técnica, no tengo acceso a esa información".

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"Este caso, junto a otros más, recibe una enorme presión de parte de nosotros, que somos la autoridad política, los que estamos a cargo de la coordinación y supervisión estratégica de la Policía Nacional, que es la que tiene los recursos", dijo el subsecretario de Seguridad.

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Angie Samantha Peña Melgares es una joven hondureña que desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán. Desde entonces se desconoce su paradero y se presume que su desaparición podría estar relacionada con el delito de trata de personas.

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Por la desaparición de la joven, los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock se encuentran en proceso penal, al ser considerados sospechosos en el caso.

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