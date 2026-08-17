Era estigo protegido en el caso de Angie Peña: Dereck McNeil, joven acribillado en Roatán

Sin embargo, sostuvo que "quien dirige técnica y jurídicamente la investigación es el Ministerio Público. Si en todo caso había un paraguas de protección del programa de protección de testigos, no lo maneja la Secretaría de Seguridad, sino el Ministerio Público, aparte de que son situaciones muy reservadas y exclusivas de los procesos penales correspondientes, y yo, al no desarrollar una labor técnica, no tengo acceso a esa información".