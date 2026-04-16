"Soy testigo de todo. Me hicieron hacer cosas que yo no quise": supuesta pareja de Katherine presenció su crimen

“Yo y ella estábamos encima de la moto a punto de partir porque íbamos rumbo a Trujillo, cuando ellos ya tenían planeado todo, yo ya sabía, pero no tenía cómo advertirle a mi pareja. Entonces tuve que acceder y ahí estábamos los dos, me apuntaron con armas, le apuntaron a ella, me la bajaron, de ahí la montaron y regresaron por mí y me dijeron que también caminara con ellos”, dijo el joven visiblemente afectado.