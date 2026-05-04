Su expareja regresó de EE UU y se separaron: detalles del crimen de Nancy Hernández

El crimen de Nancy Hernández, ocurrido en municipio de La Libertad, Comayagua, ha dado un giro en las últimas horas tras nuevos datos revelados por las autoridades policiales, siendo su expareja el principal sospechoso. ¿Qué pasó ese día?
El hecho violento se registró la noche del sábado -2 de mayo-, cuando un individuo ingresó al establecimiento y abrió fuego contra la empresaria.
De acuerdo con información oficial, el principal sospechoso del crimen sería su expareja sentimental, quien ya ha sido identificado como como Edwin Alonso Flores Caballero.
Versiones indican que la empresaria se encontraba departiendo en su local cuando el agresor, que estaba en una de las mesas, se le acercó y, en medio de un desacuerdo, le disparó con un arma de fuego.
El ataque ocurrió en el interior de un restaurante ubicado en la colonia La Ceibita, donde la víctima compartía con sus tres hijos menores de edad al momento del suceso. Se presume que el conflicto inició tras un desacuerdo con uno de sus hijos y el agresor terminó atacándola a ella.
Tras el ataque, Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
Las autoridades también revelaron que, "la expareja que tenía la víctima vivía en Estados Unidos (EE. UU.) y recientemente habría regresado al país y se reencontraron", mencionó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de lala Policía Nacional
Aunque la pareja se reencontró, se presume que la pareja se había separado aproximadamente hace un año debido a circunstancias personales.
Equipos de la Policía Nacional mantienen un operativo intensivo en la zona con el objetivo de capturarlo.
Los restos mortales de la empresaria fueron trasladados a su natal La Esperanza, Intibucá, donde familiares, amigos y decenas de ciudadanos le dieron el último adiós.