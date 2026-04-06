Sobrevivió al accidente, pero se infartó tras conocer que su hijo murió: mamá de Javier Deras

El conductor del bus, identificado como Javier Deras, murió junto a su esposa y su madre. Aunque su progenitora preliminarmente figuraba entre los heridos. Aquí los detalles.
Como doña Francisca Zelaya fue identificada la madre del conductor del bus, Javier Deras. Aunque iba en la unidad, se maneja que falleció tras llegar a un centro asistencial luego de recibir la noticia de que su hijo había muerto.
La señora Francisca Zelaya fue captada tras el accidente aún con vida, pero con golpes en la cabeza, y figuraba en la lista de los heridos. ¿Qué sucedió después?
“En la noche se nos ha informado, estamos confirmando que a ella le pegó un infarto cuando se dio cuenta de que su hijo había muerto”, dijo un amigo de la familia. Aunque este reporte aún no ha sido confirmado por Medicna Forense.
La esposa del conductor del bus fue identificada como Keily Suyapa Rodríguez Williams, de 40 años, quien, según vecinos, recién se había casado.
En redes sociales, Javier compartía muchas fotografías en familia, junto a su madre, sus hijos y su padre, quien no asistió al viaje.
Además de los tres miembros de la familia, a la lista se suman los nombres de Orestila Castellanos, de 64 años; María Cupertina Ortiz, de 61; Ever Fajardo, quien era el conductor de la rastra; y la madre e hija identificadas como Lidia Elena Cubas Murillo y Lidia Abelina Zelaya Cubas.
En el bus también viajaban vecinos de la colonia Torocagua, donde residía doña Francisca. Hasta el momento, se maneja que son siete las personas que resultaron heridas.
Los familiares de las víctimas ya se encuentran en la morgue de San Pedro Sula, a la espera de que les entreguen los cuerpos. Algunas de las víctimas aún no han sido identificadas.
Manuel Amaya, hijo de María Cupertina Ortiz, relató que el bus cambió de ruta luego de que a su mamá y a otra persona les robaran los documentos. Tenían planeado viajar por El Salvador.