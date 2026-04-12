Sicarios llegaron a su casa y la mataron frente a su madre: crimen de Sarahi en el barrio Lempira

Fue en horas de la madrugada cuando sicarios tocaron la puerta de la casa de la joven, ubicada en el barrio Lempira de Comayagüela.
Cuatro hombres armados, con pasamontañas, llegaron hasta el domicilio de Sarai Flores, una joven de 21 años. La sacaron por la fuerza de su vivienda frente a su madre y la ejecutaron con múltiples disparos en la vía pública.
En cuanto la víctima abrió la puerta, la obligaron a salir a la calle, donde sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones.
En la escena del crimen se contabilizaron al menos siete casquillos de bala, la mayoría de los impactos en la cabeza.
La madre de Sarai, quien fue testigo directo del ataque, quedó en estado de shock.
Vecinos del sector lamentaron lo ocurrido y aseguraron que la joven era “muy tranquila y trabajadora”.
El crimen se registró en horas de la madrugada de es domingo 12 de abril, cuando la madre de la joven y ella estaban a punto de dormir.
Al lugar llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo, que quedó sin vida frente a su casa.
Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen de la joven de tan solo 21 años.