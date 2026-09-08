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Sicarios bajaron a su bebé del carro y la dejaron junto a él: David Sánchez, asesinado en Catacamas

José David Sánchez ya había sufrido atentados en Juticalpa, Olancho. Los sicarios, tras asesinarlo, bajaron a su bebé de dos años del carro y la dejaron junto al cuerpo sin vida

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 12:46
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Como José David Sánchez, de 22 años, fue identificado el hombre asesinado en la colonia Armando Gale, en Choloma, Cortés el pasado martes 7 de septiembre. Según las autoridades, él ya había sufrido dos atentados.

 Foto: Cortesía
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El joven fue asesinado y, posteriormente, sicarios bajaron del carro a su hija de tan solo 2 años y la dejaron junto a su cuerpo. Según las primeras investigaciones, Sánchez ya había recibido amenazas y habría huido de Juticalpa, Olancho.

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Supuestamente, el joven ya había sufrido un atentado. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Esto es lo que se sabe.

 Foto: EL HERALDO
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A la escena del crimen llegó su familia. David había salido con su hija a comprar a bordo de un vehículo. Allan Sauceda, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención número 10 (UMEP-10), aclaró este martes que la niña no se encontraba junto al joven en el momento en que le dispararon.

 Foto: EL HERALDO
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El joven se conducía en un vehículo cuando, según las autoridades, los atacantes lo obligaron a bajar y posteriormente le dispararon.

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Luego de que David cayera al suelo sin vida, los malhechores sacaron a la bebé del vehículo y la colocaron junto al cuerpo de su padre. La niña permaneció llorando junto a su progenitor.

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Un video de la niña se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a la menor sentada junto al cuerpo sin vida de su padre, mientras llora y llama a su mamá.

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Los atacantes huyeron del lugar a bordo del vehículo de la víctima. Por esta razón, inicialmente se manejó como hipótesis que el crimen podría estar relacionado con el robo del automotor.

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Sin embargo, las autoridades también investigan otros posibles móviles, debido a los antecedentes de amenazas y atentados que habría sufrido la víctima en Juticalpa, Olancho.

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“Esta persona ya había sufrido atentados en Juticalpa, Olancho. A él ya le andaban dando seguimiento la parte contraria”, reveló Sauceda.

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