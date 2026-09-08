Sicarios bajaron a su bebé del carro y la dejaron junto a él: David Sánchez, asesinado en Catacamas

Como José David Sánchez, de 22 años, fue identificado el hombre asesinado en la colonia Armando Gale, en Choloma, Cortés el pasado martes 7 de septiembre. Según las autoridades, él ya había sufrido dos atentados.
El joven fue asesinado y, posteriormente, sicarios bajaron del carro a su hija de tan solo 2 años y la dejaron junto a su cuerpo. Según las primeras investigaciones, Sánchez ya había recibido amenazas y habría huido de Juticalpa, Olancho.
Supuestamente, el joven ya había sufrido un atentado. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Esto es lo que se sabe.
A la escena del crimen llegó su familia. David había salido con su hija a comprar a bordo de un vehículo. Allan Sauceda, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención número 10 (UMEP-10), aclaró este martes que la niña no se encontraba junto al joven en el momento en que le dispararon.
El joven se conducía en un vehículo cuando, según las autoridades, los atacantes lo obligaron a bajar y posteriormente le dispararon.
Luego de que David cayera al suelo sin vida, los malhechores sacaron a la bebé del vehículo y la colocaron junto al cuerpo de su padre. La niña permaneció llorando junto a su progenitor.
Un video de la niña se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a la menor sentada junto al cuerpo sin vida de su padre, mientras llora y llama a su mamá.
Los atacantes huyeron del lugar a bordo del vehículo de la víctima. Por esta razón, inicialmente se manejó como hipótesis que el crimen podría estar relacionado con el robo del automotor.
Sin embargo, las autoridades también investigan otros posibles móviles, debido a los antecedentes de amenazas y atentados que habría sufrido la víctima en Juticalpa, Olancho.
“Esta persona ya había sufrido atentados en Juticalpa, Olancho. A él ya le andaban dando seguimiento la parte contraria”, reveló Sauceda.