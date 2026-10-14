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Se opusieron a que se llevaran a la niña: rostros de las víctimas de la masacre en Ocotepeque

¿Cuál es la principal línea de investigación de la masacre? Tres personas fueron asesinadas y tras el ataque, una menor de 14 años fue raptada

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 08:14
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Una nueva masacre se registró el pasado 13 de octubre, esta vez en la aldea Las Vegas, municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque.

 Foto: Cortesía
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De manera preliminar, dos de las víctimas fueron identificadas como Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal, de 32 años, quienes eran pareja.

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La tercera víctima mortal fue identificada preliminarmente como José Carlos Arévalo Vásquez. Las autoridades deberán confirmar sus nombres.

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Las primeras hipótesis sobre el hecho indican que varios sujetos habrían llegado a la vivienda e intentado llevarse por la fuerza a Yenifer Elizabeth Sosa Polanco, una menor de 14 años.

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En las últimas horas trascendió que la Policía Nacional logró rescatar sana y salva a Yenifer Elizabeth Sosa Polanco en la comunidad de El Rosario, luego de que fuera raptada en La Labor, Ocotepeque.

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De acuerdo con la hipótesis preliminar, Anabelis, Gabriel y la tercera víctima habrían intentado impedir que los sujetos se llevaran a la menor, por lo que presuntamente les dispararon en reiteradas ocasiones, versión que deberá ser investigada por las autoridades.

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Los cuerpos de dos de las víctimas quedaron en el corredor de la vivienda, mientras que el tercero fue encontrado en la parte alta de la propiedad.

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En la zona, un hombre conocido como Benjamín, alias “El Abuelo”, ha sido señalado como sospechoso del hecho. Según versiones de personas del lugar, presuntamente recibía alimentación y alojamiento en la vivienda donde ocurrió el ataque. Las autoridades deberán confirmar si existe alguna relación entre este hombre y la masacre.

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Tras el ataque, la menor permaneció desaparecida durante varias horas, hasta que fue localizada y rescatada sana y salva por la Policía Nacional.

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Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen.

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