Se opusieron a que se llevaran a la niña: rostros de las víctimas de la masacre en Ocotepeque

Una nueva masacre se registró el pasado 13 de octubre, esta vez en la aldea Las Vegas, municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque.
De manera preliminar, dos de las víctimas fueron identificadas como Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal, de 32 años, quienes eran pareja.
La tercera víctima mortal fue identificada preliminarmente como José Carlos Arévalo Vásquez. Las autoridades deberán confirmar sus nombres.
Las primeras hipótesis sobre el hecho indican que varios sujetos habrían llegado a la vivienda e intentado llevarse por la fuerza a Yenifer Elizabeth Sosa Polanco, una menor de 14 años.
En las últimas horas trascendió que la Policía Nacional logró rescatar sana y salva a Yenifer Elizabeth Sosa Polanco en la comunidad de El Rosario, luego de que fuera raptada en La Labor, Ocotepeque.
De acuerdo con la hipótesis preliminar, Anabelis, Gabriel y la tercera víctima habrían intentado impedir que los sujetos se llevaran a la menor, por lo que presuntamente les dispararon en reiteradas ocasiones, versión que deberá ser investigada por las autoridades.
Los cuerpos de dos de las víctimas quedaron en el corredor de la vivienda, mientras que el tercero fue encontrado en la parte alta de la propiedad.
En la zona, un hombre conocido como Benjamín, alias “El Abuelo”, ha sido señalado como sospechoso del hecho. Según versiones de personas del lugar, presuntamente recibía alimentación y alojamiento en la vivienda donde ocurrió el ataque. Las autoridades deberán confirmar si existe alguna relación entre este hombre y la masacre.
Tras el ataque, la menor permaneció desaparecida durante varias horas, hasta que fue localizada y rescatada sana y salva por la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen.