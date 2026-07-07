Revelan rostros de los sospechosos capturados por la masacre de Rigores que dejó 19 muertos

"En Útila se capturó a un individuo al que se le vincula como uno de los responsables y actores materiales relacionados con la banda del Gato Negro. Él está acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de asesinato en perjuicio de 20 personas y asociación para delinquir", detalló el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce.