¿Quiénes eran las tres hermanas muertas tras masacre en Rigores, Trujillo?

Tras la masacre registrada este jueves 21 de mayo en la aldea Rigores, en Trujillo, en el departamento de Colón, donde murieron alrededor de 19 personas, se dio a conocer la identidad de tres hermanas que estaban entre las víctimas de la tragedia. ¿Quiénes eran? A continuación los detalles.
De acuerdo con los datos preliminares, las féminas respondían en vida a los nombres de Maritza Rodríguez , María Linda Rodríguez y Rosa Rodríguez, quienes como de costumbre, madrugaron para ir a trabajar sin imaginar que no regresarían a sus hogares.
Las víctimas salieron hacia la finca de palma africana ubicada en la aldea Rigores, donde se registró la matanza. Se desplazaron al lugar junto a otras personas para realizar corte de fruta, según dieron a conocer pobladores de la zona.
Hasta el momento, no se ha revelado las edades de las tres hermanas fallecidas. A la lista de identificados de manera preliminar se suman: Cristian Núñez, Carlos Alberto Maradiaga, Santos Emilio Rodríguez, Josué Núñez (menor de edad). No obstante, se espera el recuento oficial de identificados por parte de las autoridades.
Sobre el múltiple asesinato, la primera hipótesis que surgió entre pobladores, es que la masacre sería producto de un "conflicto agrario", debido al historial de tensiones por tierras, una problemática que arrastra esa zona del litoral atlántico.
Sin embargo, el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, descartó que esa sea la única línea de investigación durante una conferencia de prensa desarrollada horas más tarde de la masacre.
Para el funcionario policial, el nivel de violencia del ataque da apertura a otras teorías: que detrás de la masacre hayan estructuras criminales.
Tras los hechos registrados durante la madrugada de este jueves, agentes policiales se desplazaron a la zona para iniciar con las indagaciones pertinentes.
De momento, los funcionarios trabajan en la recolección de evidencias en lugar.
La matanza en esta zona dejó además de cadáveres tendidos en la suelo, charcos de sangre, restos de masa encefálica, zapatos, gorras, algunas mochilas, machetes entre otras pertenencias de las víctimas.
La cifra de muertos hasta el corte de esta nota se ha mantenido en una cifra que oscila entre diez. Sin embargo, el número de fallecidos aumentó a 19, según el último recuento de las autoridades.
Cabe mencionar que a la matanza sobrevivió un joven -cuya identidad se mantiene en el anonimato por seguridad- quien aseguró que los homicidas le perdonaron la vida.