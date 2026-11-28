La tarde de este 28 de noviembre se dio a conocer el asesinato de una maestra y su hijo, quien era abogado. ¿Qué se sabe del crimen? Ella fue dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Una maestra y su hijo, quien se desempeñaba como abogado, fueron asesinados la tarde de este sábado 28 de noviembre durante un ataque armado registrado en el sector de Piedras Gordas, sobre la carretera que conduce hacia Araulí, en Danlí, El Paraíso.
Las víctimas responden al nombre de Allin Hernández y José Adolfo Hernández, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos mientras se conducían en un vehículo pick-up.
De acuerdo con la información preliminar, ambos se desplazaban por la carretera cuando fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra el automotor.
Según medios de El Paraíso, la profesora Allin Hernández tuvo una destacada trayectoria en el ámbito educativo y municipal, desempeñándose como directora municipal de Educación en Danlí.
También fue dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Danlí. Trabajó en ese departamento en la campaña de Rixi Moncada.
Por su parte, su hijo, el abogado José Adolfo Hernández, laboró en los Juzgados Unificados de Danlí, El Paraíso.
Ambos eran residentes de colonia Teodoro Rodas Valle y hace unos meses adquirieron una propiedad cerca donde les quitaron la vida, según varios reportes.
El automotor quedó volcado a la orilla de la carretera y presentaba varios impactos de bala en el parabrisas y en el lado del conductor. El joven abogado conducía el auto.
El abogado José Adolfo Hernández laboró hace aproximadamente tres años en los Juzgados Unificados de Danlí, informaron medios locales.