¿Quién es líder de la banda del Wilmer, el objetivo del operativo que dejó cinco muertos en La Masica?

Un enfrentamiento armado entre criminales y la autoridad dejó un saldo mortal de cinco personas en la aldea San Marcos, en La Masica, en el departamento de Atlántida. Según informaron las autoridades, el objetivo del operativo era el presunto líder de la "Banda del Wilmer". ¿Quién era? A continuación, los detalles.
Wilmer Adalid Ávila Sánchez, no es un desconocido para la ley. Señalado como el presunto líder de la "banda del Wilmer", su historial delictivo es un compendio de fugas y crímenes de impacto.
En diciembre de 2025, logró evadir la seguridad de un centro penal, convirtiéndose desde entonces en el objetivo prioritario de las unidades de inteligencia en el sector de Atlántida.
Su deuda con la justicia comenzó años atrás. Wilmer guardaba prisión por un asesinato ocurrido en 2021 en la aldea El Naranjal. Aquel crimen, según los registros judiciales, fue motivado por un reclamo personal: Wilmer abrazó a una mujer y, cuando el esposo de esta le reclamó, él esperó a que saliera de una pulpería para asesinarlo. Por este hecho fue hallado culpable en abril de 2025, poco antes de su escape.
El operativo llevado a cabo el 17 de febrero inició cuando un grupo de efectivos policiales llegó a San Marcos para ejecutar su orden de captura. Sin embargo, los uniformados fueron recibidos con una lluvia de balas por parte de los criminales, quienes se atrincheraron en la zona.
El enfrentamiento fue letal: cuatro presuntos miembros de la estructura criminal cayeron abatidos.
Lamentablemente, Jefry Leonardo López, un valiente agente del comando especializado COBRAS, perdió la vida en el cumplimiento de la misión.
López, originario de Morolica, Choluteca, llegó sin signos vitales al hospital de La Ceiba tras ser herido en el intercambio de fuego.
El saldo de heridos también incluye a los agentes Alex Edgardo Aguilera Ríos y Bayron Dariel López Gómez. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque, ambos funcionarios tuvieron que ser trasladados vía aérea hacia San Pedro Sula para recibir atención médica.
La peligrosidad de Ávila Sánchez ya había sido advertida en agosto de 2024, cuando fue detenido en posesión de drogas junto a uno de sus hermanos.
Su estructura criminal, según los reportes, mantenía en zozobra a los habitantes de La Masica, operando con armas de grueso calibre que fueron decomisadas por las autoridades tras el tiroteo.
En la escena del crimen, la Policía Nacional confirmó la captura de una persona adicional que resultó herida durante la operación. El despliegue policial continúa en las inmediaciones de San Marcos, donde se ha instalado un cordón de seguridad para facilitar las labores de investigación.