  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital

José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, fue acribillado dentro de una cantina de Comayagüela. Su hija y demás familiares lamentan lo ocurrido

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 08:01
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
1 de 16

José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, fue asesinado a disparos dentro de una cantina en la colonia La Laguna de Comayagüela, capital de Honduras, muy cerca del punto de mototaxis que dirige hacia la colonia Villa Franca.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
2 de 16

El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de mayo de mayo, cuando, presuntamente, un hombre armado llegó al establecimiento y le disparó, quitándole la vida de inmediato.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
3 de 16

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras clientes y personas que se encontraban en el establecimiento entraron en pánico tras escuchar la ráfaga de disparos.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
4 de 16

Álvarez, tenía más de 20 años de laborar en el almacén del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), era padre y abuelo.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
5 de 16

Su aspecto ha generado varias opiniones en redes sociales, pues llama la atención la cantidad de tatuajes en su rostro, cuello y resto del cuerpo, pues en algunos casos son atribuidos a maras y pandillas, pero sus conocidos han explicado en redes sociales que sus tatuajes eran de carácter artístico.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
6 de 16

Los distintos tatuajes en su cuerpo daban fe de que habían sido años de transformación. Además, tenía varios 'piercings' y usaba lentes de contacto de diferentes colores.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
7 de 16

“Dios me lo guarde y bendiga donde quiera que ande y me lo libre de personas que le tiran mala vibra solo por cómo se ve”. Ese fue uno de los mensajes que la hija de José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, había compartido su hija en redes sociales antes de que su padre fuera asesinado a disparos en la capital.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
8 de 16

"“El gran hombre, gran padre que lo caracteriza, el gran corazón que tiene Dios lo sabe, el ser humano solo juzga físico más no conocen su corazón", afirmó la joven. "Siempre lo voy a defender de quien sea papá, lo amo mucho”, continuó.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
9 de 16

Tras el asesinato, la hija también reaccionó en redes sociales con otro mensaje corto pero cargado de dolor: “Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
10 de 16

Hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el móvil del crimen y sobre la identidad y ubicación de los responsables.

Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
11 de 16

Equipos de investigación y agentes policiales llegaron a la escena y realizaron el levantamiento de evidencias que puedan permitir esclarecer el crimen.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
12 de 16

Hasta ahora, las autoridades no reportan capturas relacionadas con el asesinato.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
13 de 16

Decenas de personas han reaccionado a la muerte de "El Pollo" y aseguran que no lo pueden creer.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
14 de 16

El hecho ha causado consternación entre familiares, conocidos y usuarios en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
15 de 16

Además, siguen circulando mensajes que expresan solidaridad tras la violenta muerte.

 Foto: Redes sociales
“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital
16 de 16

"Fue mi suegro y fue de lo mejor. Te voy a recordar siempre 'Pollo'", escribió en Facebook un joven identificado como Keneth. "Fue un buen compañero en el almacén del IHSS", escribió otra persona en una publicación.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos