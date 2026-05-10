“Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”: Hija de 'El Pollo' tras ser asesinado en la capital

José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, fue asesinado a disparos dentro de una cantina en la colonia La Laguna de Comayagüela, capital de Honduras, muy cerca del punto de mototaxis que dirige hacia la colonia Villa Franca.
El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de mayo de mayo, cuando, presuntamente, un hombre armado llegó al establecimiento y le disparó, quitándole la vida de inmediato.
La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras clientes y personas que se encontraban en el establecimiento entraron en pánico tras escuchar la ráfaga de disparos.
Álvarez, tenía más de 20 años de laborar en el almacén del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), era padre y abuelo.
Su aspecto ha generado varias opiniones en redes sociales, pues llama la atención la cantidad de tatuajes en su rostro, cuello y resto del cuerpo, pues en algunos casos son atribuidos a maras y pandillas, pero sus conocidos han explicado en redes sociales que sus tatuajes eran de carácter artístico.
Los distintos tatuajes en su cuerpo daban fe de que habían sido años de transformación. Además, tenía varios 'piercings' y usaba lentes de contacto de diferentes colores.
“Dios me lo guarde y bendiga donde quiera que ande y me lo libre de personas que le tiran mala vibra solo por cómo se ve”. Ese fue uno de los mensajes que la hija de José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, había compartido su hija en redes sociales antes de que su padre fuera asesinado a disparos en la capital.
"“El gran hombre, gran padre que lo caracteriza, el gran corazón que tiene Dios lo sabe, el ser humano solo juzga físico más no conocen su corazón", afirmó la joven. "Siempre lo voy a defender de quien sea papá, lo amo mucho”, continuó.
Tras el asesinato, la hija también reaccionó en redes sociales con otro mensaje corto pero cargado de dolor: “Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”.
Hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el móvil del crimen y sobre la identidad y ubicación de los responsables.
Equipos de investigación y agentes policiales llegaron a la escena y realizaron el levantamiento de evidencias que puedan permitir esclarecer el crimen.
Hasta ahora, las autoridades no reportan capturas relacionadas con el asesinato.
Decenas de personas han reaccionado a la muerte de "El Pollo" y aseguran que no lo pueden creer.
El hecho ha causado consternación entre familiares, conocidos y usuarios en redes sociales.
Además, siguen circulando mensajes que expresan solidaridad tras la violenta muerte.
"Fue mi suegro y fue de lo mejor. Te voy a recordar siempre 'Pollo'", escribió en Facebook un joven identificado como Keneth. "Fue un buen compañero en el almacén del IHSS", escribió otra persona en una publicación.