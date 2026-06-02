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Sufrió dos derrames: ¿Quién era Gustavo Ramos, el jovial periodista que falleció?

Gustavo Ramos estuvo vinculado a un partido político y hasta fue precandidato a diputado en 2025. Esto es lo que debe saber el periodista hondureño

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 15:50
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Este 2 de junio se confirmó la muerte del reconocido periodista hondureño Gustavo Ramos, quien sufrió dos derrames. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué relación tuvo con Libertad y Refundación? Aquí todos los detalles.

 Foto: Cortesía redes
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El 30 de mayo sufrió un segundo derrame cerebral y fue trasladado a la sala de reanimación del área de emergencia del Seguro Social, donde permaneció bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.

 Foto: Cortesía redes Gustavo Ramos
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Gustavo Ramos es recordado por haber laborado en medios como HCH, del cual salió en junio del 2022 para trabajar en Radio Nacional de Honduras con el gobierno de Xiomara Castro.

Foto: Cortesía redes Gustavo Ramos
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De hecho, el gobierno de Xiomara Castro lo premió durante su administración en un evento por el mes del periodista hondureño.

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Él fue cercano al partido Libertad y Refundación (Libre). Estuvo junto al expresidente Manuel Zelaya y la expresidenta Xiomara Castro en los eventos del golpe de Estado de 2009.

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Fue justamente esa relación con la pareja presidencial la que le dio la oportunidad para trabajar en la administración anterior. Ya con el nuevo gobierno salió de Radio Nacional de Honduras.

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Incluso fue precandidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán en las elecciones primarias del 2025, en ese momento con el movimiento Nueva Corriente.

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Aparte de HCH, también trabajó en medios como Radio Globo. Él fallece a los 64 años de edad.

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Su experiencia en medios de comunicación data de hace más de 20 años y es recordado por un programa de denuncias que tenía junto a Julio Maldonado.

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Gustavo Ramos es recordado por su buen humor y por alegrar a las personas que le rodeaban.

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