Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa

El caso de Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años, ha tomado un giro particular en las investigaciones, luego de que las autoridades señalaran a su pareja sentimental como el principal sospechoso de su muerte.
Según el relato de familiares, fue precisamente la pareja de la joven de 18 años quien inicialmente se comunicó con la madre para informar que Cinthia había salido de la vivienda con su autorización y que posteriormente no regresó.
Esa versión motivó la búsqueda inmediata de la joven, quien fue reportada como desaparecida desde el lunes 22 de junio, generando una intensa jornada de rastreo por parte de su familia.
Durante varios días, sus parientes realizaron denuncias, pegaron afiches y solicitaron apoyo en medios de comunicación, sin lograr obtener información sobre su paradero.
La situación cambió la tarde de este martes 30 de junio, cuando vecinos de la colonia La Sosa alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido que provenía de una vivienda.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa cerrada con candado y sin personas en su interior, incluida la pareja de la joven, quien ya no se encontraba en el sitio.
Tras asegurar el perímetro, los agentes ingresaron a la propiedad y detectaron en el patio un área de tierra removida que llamó la atención por el fuerte olor que emanaba del lugar.
En ese punto, las autoridades realizaron la inspección y confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven enterrado dentro del terreno de la vivienda donde residía con su pareja.
La víctima fue identificada como Cinthia Melissa Hernández Cruz, quien llevaba varios días desaparecida mientras su familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida.
Según su madre, la joven se había trasladado recientemente a vivir con su pareja, con quien mantenía una relación de aproximadamente seis meses.
Con el hallazgo, las autoridades han puesto especial atención en la pareja sentimental de la víctima, quien hasta el momento no ha sido localizado y figura como la principal línea de investigación.
De manera preliminar, se investiga su posible relación con la desaparición y muerte de la joven, tomando en cuenta que era la persona con la que convivía en la vivienda donde fue encontrada.
Las autoridades continúan con las diligencias del caso mientras el cuerpo de la joven permanece bajo resguardo forense para la autopsia legal correspondiente.
Tras el hecho, familiares y vecinos exigen justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido dentro de la vivienda en La Sosa.