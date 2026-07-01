  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa

La pareja de Cinthia Melissa Hernández habría sido quien reportó su desaparición antes de que su cuerpo fuera hallado enterrado en La Sosa

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 09:17
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
1 de 14

El caso de Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años, ha tomado un giro particular en las investigaciones, luego de que las autoridades señalaran a su pareja sentimental como el principal sospechoso de su muerte.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
2 de 14

Según el relato de familiares, fue precisamente la pareja de la joven de 18 años quien inicialmente se comunicó con la madre para informar que Cinthia había salido de la vivienda con su autorización y que posteriormente no regresó.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
3 de 14

Esa versión motivó la búsqueda inmediata de la joven, quien fue reportada como desaparecida desde el lunes 22 de junio, generando una intensa jornada de rastreo por parte de su familia.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
4 de 14

Durante varios días, sus parientes realizaron denuncias, pegaron afiches y solicitaron apoyo en medios de comunicación, sin lograr obtener información sobre su paradero.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
5 de 14

La situación cambió la tarde de este martes 30 de junio, cuando vecinos de la colonia La Sosa alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido que provenía de una vivienda.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
6 de 14

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa cerrada con candado y sin personas en su interior, incluida la pareja de la joven, quien ya no se encontraba en el sitio.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
7 de 14

Tras asegurar el perímetro, los agentes ingresaron a la propiedad y detectaron en el patio un área de tierra removida que llamó la atención por el fuerte olor que emanaba del lugar.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
8 de 14

En ese punto, las autoridades realizaron la inspección y confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven enterrado dentro del terreno de la vivienda donde residía con su pareja.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
9 de 14

La víctima fue identificada como Cinthia Melissa Hernández Cruz, quien llevaba varios días desaparecida mientras su familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
10 de 14

Según su madre, la joven se había trasladado recientemente a vivir con su pareja, con quien mantenía una relación de aproximadamente seis meses.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
11 de 14

Con el hallazgo, las autoridades han puesto especial atención en la pareja sentimental de la víctima, quien hasta el momento no ha sido localizado y figura como la principal línea de investigación.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
12 de 14

De manera preliminar, se investiga su posible relación con la desaparición y muerte de la joven, tomando en cuenta que era la persona con la que convivía en la vivienda donde fue encontrada.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
13 de 14

Las autoridades continúan con las diligencias del caso mientras el cuerpo de la joven permanece bajo resguardo forense para la autopsia legal correspondiente.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Él reportó la desaparición: Esto se sabe de la pareja de Cinthia, sospechoso de asesinarla y enterrarla en La Sosa
14 de 14

Tras el hecho, familiares y vecinos exigen justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido dentro de la vivienda en La Sosa.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Cargar más fotos