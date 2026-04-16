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Un hombre la citó, pero tres sujetos armados la raptaron: lo que se sabe del crimen de Katherine Mejía

"¿Qué tanto habrá hecho mi muchacha para que le dieran esa muerte?”, dijo la madre de Katherine Mejía, quien reveló lo ocurrido con su hija antes de que la asesinaran

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 14:23
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Entre llantos y dolor, la madre de Katherine Mejía Argueta, conocida como Katy "La Mazorca", fue a reconocer su cuerpo sin vida, luego de que fuera raptada y encontrada degollada en Tocoa, Colón. Esto dijo sobre su crimen:

 Foto: Redes sociales
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El hallazgo del cuerpo de Katherine Mejía se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa, Colón, la mañana de este jueves.

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Un campesino de la zona relató que fueron unos niños quienes encontraron el cadáver mientras buscaban leña.“Fuimos a ver y estaba degollada”, manifestó.

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La madre de la joven modelo reveló que "ella salió, me dijo que si bajaba iba a salir, iba a salir en un en vivo”, pero nunca regresó a su casa esa noche.

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En el noticiero Hoy Mismo, explicó que "un hombre la citó, pero llegaron tres tipos armados que la raptaron y la montaron en un turismo color gris".

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Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, indicó que ya hay capturados por el crimen y se maneja que se trataría de una "venganza".

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"La primera hipótesis que se maneja es venganza. Se conoció que esta joven tenía una relación con una persona que días anteriores también perdió la vida en ese sector", declaró.

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Agregó: "Debido a ello, fue privada de su libertad y este día apareció sin vida en un sector solitario de Tocoa, Colón".

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Adelantó que "las investigaciones se están llevando a cabo; esta noticia es una primicia. Una vez que tengamos la información, vamos a dar los detalles completos.”

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Katerin Mejía Argueta, conocida como Katy Mazorca, ganó popularidad en TikTok gracias a sus videos, carisma y encanto. Era modelo de algunas marcas.

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La familia de "Katy" pide justicia y compartiendo mensajes de desesperación antes de que se confirmara la noticia.

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Autoridades presentarán a los sospechosos en las próximas horas y ampliarán los detalles del crimen que hoy deja en luto a esta familia.

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