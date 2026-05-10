Un hombre ingresó a la cantina y disparó: ¿qué se sabe del crimen de José Luis Álvarez?

El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo, cuando José Luis Álvarez estaba dentro de una cantina ubicada en la salida hacia Olancho, a la altura de la colonia La Laguna. A continuación, los detalles de lo que se sabe hasta el momento.
El establecimiento donde se encontraba la víctima, un negocio de bebidas alcohólicas situado cerca del punto de mototaxis de la ruta Villa Franca, contaba con un pasillo con barrotes y posteriormente se accedía al área donde estaban las mesas llenas de clientes que departían. ¿Cómo ocurrió el hecho?
Según se conoció, la víctima estaba en el interior del establecimiento cuando un hombre ingresó con una pistola en la mano y se dirigió directamente hacia él, disparándole en varias ocasiones.
El hecho ocurrió frente a las demás personas que se encontraban en el negocio. Testigos aseguran que, tras cometer el ataque, el sujeto salió tranquilamente y abandonó la escena del crimen.
José Luis Álvarez, conocido como “Pollo” por sus seres queridos, era empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La víctima trabajaba en el área de almacén del IHSS y supuestamente tenía más de 20 años de laborar para esa institución. Sus compañeros de trabajo lo apreciaban mucho.
Personas que lo conocieron aseguran que era un hombre amoroso, educado y tranquilo, y que su gusto por los tatuajes era parte de su estilo personal.
José Luis era padre, pero también abuelo de pequeñas a las que amaba profundamente. Su hija, en redes sociales, ha expresado el dolor que le ha causado la pérdida de su padre.
“Me dolerás toda mi vida, nunca te olvidaré, fuiste el mejor”, escribió la joven, Gissi Pineda, en su cuenta de Facebook, quien era su hija.
Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho violento y el paradero de los autores.