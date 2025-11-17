Lo que se sabe del conductor desmembrado y carbonizado dentro de busito en SPS

La madrugada de este lunes en la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula, Cortés, un conductor fue encontrado desmembrado y completamente carbonizado dentro de un microbús. ¿Qué se sabe sobre este hecho dantesco?
El hallazgo se produjo cerca del bulevar del Norte, a pocos metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de que el Cuerpo de Bomberos recibiera un reporte de incendio vehicular alrededor de las 3:15 a.m.
Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el vehículo estaba totalmente en llamas. Sin embargo, tras apagar el fuego y realizar las labores de enfriamiento, encontraron el cuerpo carbonizado de un hombre dentro de una bolsa plástica en el interior del bus.
De acuerdo con la inspección inicial, los rescatistas observaron que la víctima estaba carbonizado, por lo que no se logró identificar en el momento.
El informe preliminar indica que la persona primero habría sido desmembrada, luego introducida en la bolsa y posteriormente quemada dentro de la unidad.
El Cuerpo de Bomberos detalló que el fuego consumió gran parte del microbús, haciendo irreconocible el cuerpo y dificultando las primeras labores de identificación.
El microbús reducido en cenizas, sobre todo en la cabina del conductor, donde se encontraba el cuerpo, mientras que un segundo vehículo estacionado cerca, un bus amarillo, no sufrió daños, según constataron las autoridades.
Preliminarmente, se conoce que el hombre laboraba como conductor de la iglesia evangélica, y habría sido interceptado por delincuentes que le quitaron la vida antes de quemar el vehículo, según indicios recogidos en el lugar.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabaja en la escena para determinar si el crimen responde a un ataque directo o un ajuste de cuenta.
Autoridades locales mantienen resguardada la escena y continúan con las investigaciones.