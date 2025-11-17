  1. Inicio
Lo que se sabe del conductor desmembrado y carbonizado dentro de busito en SPS

Autoridades policiales siguen sin resolver el caso del conductor encontrado desmembrado y carbonizado dentro de bolsas plásticas en un busito

  • 17 de noviembre de 2025 a las 16:44
La madrugada de este lunes en la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula, Cortés, un conductor fue encontrado desmembrado y completamente carbonizado dentro de un microbús. ¿Qué se sabe sobre este hecho dantesco?

 Foto: Redes sociales
El hallazgo se produjo cerca del bulevar del Norte, a pocos metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de que el Cuerpo de Bomberos recibiera un reporte de incendio vehicular alrededor de las 3:15 a.m.

 Foto: Redes sociales
Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el vehículo estaba totalmente en llamas. Sin embargo, tras apagar el fuego y realizar las labores de enfriamiento, encontraron el cuerpo carbonizado de un hombre dentro de una bolsa plástica en el interior del bus.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la inspección inicial, los rescatistas observaron que la víctima estaba carbonizado, por lo que no se logró identificar en el momento.

 Foto: Redes sociales
El informe preliminar indica que la persona primero habría sido desmembrada, luego introducida en la bolsa y posteriormente quemada dentro de la unidad.

 Foto: Redes sociales
El Cuerpo de Bomberos detalló que el fuego consumió gran parte del microbús, haciendo irreconocible el cuerpo y dificultando las primeras labores de identificación.

 Foto: Redes sociales
El microbús reducido en cenizas, sobre todo en la cabina del conductor, donde se encontraba el cuerpo, mientras que un segundo vehículo estacionado cerca, un bus amarillo, no sufrió daños, según constataron las autoridades.

 Foto: Redes sociales
Preliminarmente, se conoce que el hombre laboraba como conductor de la iglesia evangélica, y habría sido interceptado por delincuentes que le quitaron la vida antes de quemar el vehículo, según indicios recogidos en el lugar.

 Foto: Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabaja en la escena para determinar si el crimen responde a un ataque directo o un ajuste de cuenta.

 Foto: Redes sociales
Autoridades locales mantienen resguardada la escena y continúan con las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
