Esteban Ferrera, alias "El Diablo", reapareció con un nuevo audio en el que reveló detalles sobre los recientes hechos violentos en Yoro, pero también ofreció una tregua a las autoridades.
Ocho días después de las cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan desplegadas en las montañas de Yoro para capturar a Ferrera. Sin embargo, pese a los operativos, todavía no han logrado dar con su paradero.
"El problema está en que el cobarde es aquel que mata a una persona, que primero le quita las armas y lo mata. Yo allí estaba cuando usted les dijo "suelten las armas" y después usted les dijo "mátenlos", inicia el audio atribuido a Ferrera.
"Ese es el problema, cobarde es usted, que mata a gente desarmada", agregó "El Diablo", quien posteriormente ofreció una tregua a las autoridades. ¿Qué respondieron?
"Yo les voy a decir algo: hicieron buen trabajo, sí, porque sí eran miembros de nosotros (los tres abatidos). Hicieron buen trabajo; allí ya no son gente inocente, los de Santa Cruz no son gente inocente, son de esos pandilleros 18", manifestó Ferrera.
"Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, ¿me entienden? Entregarme no es fácil, eso no es fácil porque solo yo sé cómo estoy", expresó "El Diablo" en el audio.
"Estoy relajado aquí en mi casa, pero sí podemos llegar a un acuerdo, pero eso sería en privado. Si les parece", agregó. ¿Qué respondieron las autoridades?
Tras la difusión del nuevo audio, Mario Fu, vocero de la Policía Nacional, reiteró en declaraciones a Radio HRN que la postura de las autoridades de Seguridad es firme y que no habrá ningún tipo de negociación con el supuesto cabecilla criminal.
"No se va a negociar con criminales, aquí nadie va a retroceder en la lucha contra la criminalidad organizada; los delincuentes tienen que estar claros de que todo aquel que ha atentado contra la paz y la seguridad de la población tendrá que pagar por sus crímenes", aseguró Fu.
El portavoz policial afirmó que las autoridades continuarán actuando con todo el peso de la ley. Mientras tanto, Esteban Ferrera sigue siendo buscado y los cuerpos de seguridad mantienen desplegados fuertes operativos en la zona montañosa de Yoro.