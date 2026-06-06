Padre de Daniel Meraz, sospechoso de asesinar a la enfermera Elvia Gómez, revela su ubicación

"Públicamente expreso mi sentir por esta situación y también mi dolor por lo que pasó, por ese acontecimiento vergonzoso para mí y para la familia de ella. Le pido perdón a la familia, le pido perdón a los niños y a sus hermanos. Nunca le enseñé a mi hijo el mal camino. Somos personas cristianas, con conocimiento de Dios. Nosotros, como padres, hemos estado orándole al Señor y pidiéndole sabiduría para poder encontrar a mi hijo y lograr que se entregue", inició diciendo.