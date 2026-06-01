Osmín Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva

Osmín Gutiérrez Espinal era el conductor de la volqueta que causó el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. ¿Qué pasó y qué se sabe de este ciudadano que se sumó a las otras ocho víctimas?
Al mediodía de este 1 de junio, una volqueta perdió los frenos en la calle principal de la colonia Villa Nueva del Distrito Central, chocando contra al menos cuatro negocios. Este hecho dejó el saldo de ocho personas fallecidas, hasta la tarde de hoy.
Fueron trasladadas también 10 personas heridas al Hospital Escuela y, aparte, una de ellas murió mientras era llevada al centro asistencial.
El conducto de la volqueta respondía al nombre de Osmín Gutiérrez Espinal y era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Las autoridades forenses informaron la noche de este lunes que por su estado será plenamente identificado a través de pruebas de ADN.
El capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos informó que "el conductor de la volqueta quedó carbonizado, su cuerpo quedó carbonizado y es una de las víctimas".
En redes sociales una persona dijo que Osmín Gutiérrez Espinal fue mototaxista en Las Vegas, Santa Bárbara.
A su vez, diversas personas en redes afirmaron que él era bastante trabajador y tuvo la mala suerte que se quedó sin frenos en el volqueta, lo que causó el accidente.
Debido a la fuerza del impacto, el vehículo derribó varias paredes de los establecimientos. Medicina Forense se hizo presente a la zona para retirar los cuerpos.
El accidente ocurrió cerca de varios negocios ubicados en la terminal de buses de la colonia Villa Nueva y se cerró la arteria para hacer el trabajo de levantamiento y limpieza.
Un video mostró la volqueta ir en una alta velocidad, ya sin frenos, y segundos antes del impacto. Además, se visualiza también cómo otro camión tuvo que maniobrar para no chocar contra la volqueta que terminó quitándole la vida a, al menos, nueve personas, incluyendo el conductor.