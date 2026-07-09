"Ofrecía a sus hijas" por una cuota mensual: madre acusada queda en libertad

De acuerdo con las pesquisas, la mujer ofrecía servicios sexuales de sus hijas por cuotas mensuales de entre 2,000 y 4,000 lempiras a diferentes personas, entre ellas el capturado que confirmó su culpabilidad y la de la acusada. "Hace seis meses me la llevé y entonces hace seis meses vivía con ella", y admitió haberle pagado una cuota de 4,000 lempiras cada mes.