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Quería separarse de su pareja y ahora investigan muerte por estrangulamiento: hipótesis detrás del caso de Bianca

La pareja sentimental de la víctima figura como principal sospechoso mientras continúan las investigaciones del caso. Bianca deja cuatro hijos

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 13:23
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Las investigaciones sobre la muerte de Bianca Ninoska García comienzan a perfilar las primeras hipótesis en uno de los hechos vioentos que más ha llamado en las últimas horas en el departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
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De manera preliminar, las autoridades manejan que la mujer, de aproximadamente 35 años, habría perdido la vida por estrangulamiento dentro de su vivienda ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima.

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Al mismo tiempo, la pareja sentimental de Bianca, identificado como Alex Hernández, es considerado hasta ahora como el principal sospechoso del crimen, mientras agentes policiales continúan recopilando indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

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El caso tomó aún mayor relevancia debido a que el hecho se habría registrado durante la madrugada mientras los cuatro hijos de la víctima permanecían dentro de la vivienda.

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Según la información preliminar, los menores tienen 16, 15 y 5 años de edad, además de un bebé de apenas ocho meses, dos de ellos hijos de la actual pareja de Bianca.

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Uno de los hijos relató posteriormente haber escuchado durante la madrugada que alguien abría el portón de la vivienda, por lo que presume que se trataba de la salida del compañero sentimental de su madre.

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Horas después, el llanto constante del bebé alertó a sus hermanos mayores, quienes comenzaron a buscar a Bianca dentro de la casa sin imaginar la tragedia que encontrarían.

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Tras el hallazgo, familiares llegaron rápidamente al lugar mientras se notificaba a las autoridades sobre lo sucedido.

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Familiares de la víctima aseguraron que la relación atravesaba problemas desde hacía varios meses y señalaron que Bianca tenía intenciones de separarse de su pareja.

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Precisamente, esa situación forma parte del contexto que analizan los investigadores para determinar si existe relación entre los conflictos de la pareja y el crimen ocurrido.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan trabajando para confirmar oficialmente las causas de la muerte y establecer las responsabilidades penales correspondientes en el caso.

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