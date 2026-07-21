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"Hacías que los días difíciles parecieran más manejables": Miss Universo Tegucigalpa despide a Wualys Fuentes

La actual Miss Universo Tegucigalpa recordó a Wualys Fuentes como una amiga que siempre transmitía alegría y fortaleza, tras conocerse su fallecimiento

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 17:00
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A través de su cuenta oficial de Instagram, la reina de belleza compartió un extenso mensaje en el que recordó la amistad que construyó con Wualys durante su participación en el certamen y la describió como una persona capaz de brindar apoyo incluso en los momentos más difíciles.

 Foto: Redes sociales
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"Fuiste una persona que impactó mi vida profundamente. Desde nuestra primera conversación supe que había encontrado una verdadera amiga", escribió Luciana al iniciar la publicación dedicada a quien compartió con ella experiencias dentro y fuera de las pasarelas.

 Foto: Redes sociales
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En el mensaje también recordó los momentos que vivieron juntas y destacó la alegría que caracterizaba a Wualys. "Cada risa que compartimos, cada broma interna que teníamos, siempre la llevaré conmigo con mucho cariño. Hacías que los días difíciles parecieran más manejables; eras ese tipo de persona, siempre levantando el ánimo. Te quiero mucho, Wualys", expresó.

 Foto: Redes sociales
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Las palabras de Luciana reflejan la cercanía que ambas desarrollaron durante su participación en Miss Universo Tegucigalpa 2026, certamen en el que compartieron escenarios, actividades y parte de su preparación como representantes de la belleza capitalina.

 Foto: Redes sociales
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Tras hacerse pública la noticia del fallecimiento, decenas de participantes de concursos de belleza, modelos y seguidores también utilizaron las redes sociales para expresar mensajes de condolencias y recordar a Wualys como una joven llena de sueños y proyectos.

 Foto: Redes sociales
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La joven era estudiante de Mercadotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y, además de su formación académica, mantenía una activa participación en actividades relacionadas con el modelaje, disciplina que consideraba una de sus mayores pasiones.

 Foto: Redes sociales
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En distintas publicaciones, Wualys compartía fotografías de sesiones profesionales, actividades del certamen y reflexiones personales, contenido que hoy ha sido retomado por quienes lamentan su partida y recuerdan su legado.

 Foto: Redes sociales
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Wualys Fuentes fue encontrada sin vida la noche del lunes 20 de julio dentro de un apartamento ubicado en la colonia Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, luego de que personas cercanas alertaran a las autoridades tras perder comunicación con ella.

 Foto: Estalin / EL HERALDO
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Después del hallazgo, agentes de la Policía Nacional y detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso. Como parte de las investigaciones, el apartamento donde fue localizada también fue sometido a una inspección técnica.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la causa de la muerte ni han establecido una hipótesis oficial sobre lo ocurrido, por lo que las investigaciones continúan mientras se esperan los resultados de las diligencias forenses.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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El fallecimiento de la virreina ha provocado profundo dolor entre quienes compartieron con ella dentro y fuera de las pasarelas.

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Mientras familiares preparan su despedida, las palabras de Luciana Núñez permanecen como uno de los homenajes más emotivos, recordando a Wualys no solo por su participación en los certámenes de belleza, sino por la amistad y el apoyo que brindó a quienes la conocieron.

 Foto: Redes sociales
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