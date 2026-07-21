Había sido capturada en 2024 por tráfico de drogas: hipótesis del crimen de Ingrid Duarte en El Paraíso

La Policía Nacional investiga una presunta disputa por el control del tráfico de drogas como principal hipótesis del asesinato de Ingrid Janeth Duarte Izaguirre, de 35 años, ocurrido en Danlí, El Paraíso. Aquí los detalles:
Ingrid Janeth Duarte Izaguirre fue asesinada la tarde del lunes-20 de julio- cuando se desplazaba en una motocicleta por un tramo que comunica la ciudad de Danlí con el municipio de San Matías.
De acuerdo con la investigación preliminar, hombres que se transportaban en motocicleta interceptaron a Duarte y le dispararon en múltiples ocasiones hasta matarla.
El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre una calle de tierra, cerca de la motocicleta en la que se transportaba.
El jefe de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-7), Wilfredo Ventura Rodríguez, explicó que las investigaciones preliminares señalan que Duarte fue interceptada por varios individuos que también se movilizaban en motocicleta.
"Las investigaciones apuntan a que esta fémina fue interceptada por otro grupo de personas que se conducían en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones cuando llegó a un lugar prácticamente despoblado", manifestó.
Ventura Rodríguez confirmó que la línea principal que maneja la Policía está relacionada con una posible pelea por el control del territorio y venta de droga en la zona.
Indicó que Ingrid Janeth Duarte fue capturada en 2024 y remitida a los juzgados por un supuesto delito relacionado con el tráfico de drogas, antecedente que forma parte de las diligencias actuales.
Sin embargo, aclaró todavía no establecen si la víctima tenía vínculos con una estructura criminal. "Estamos verificando si formaba parte de algún grupo delictivo organizado. Esa investigación apenas comienza y todavía no podemos llegar a una conclusión definitiva", señaló.
La Policía Nacional también informó que analiza grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar del ataque para identificar a los responsables.