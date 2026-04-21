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"Me has dejado lo más hermoso": Mensaje de la expareja de Hernán Matínez, mamá de su hijo

Tras la muerte del tiktoker Hernán Martínez, su expareja y madre de su hijo dejó un triste mensaje: "Me duele tu pérdida"

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 17:00
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El reconocido creador de contenido Hernán Martínez deja un bebé de aproximadamente dos años de edad. La madre de su hijo se pronunció tras su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
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La expareja de Hernán Martínez, Sheila Anaya, madre de su hijo, publicó un emotivo video en sus redes sociales en el que recopiló los mejores momentos del pequeño junto a su padre.

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Desde el día del nacimiento de Sebastián, hijo de Hernán Martínez, hasta fechas especiales como cumpleaños, se muestran en el video. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su mensaje.

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"Me duele mucho tu pérdida, aunque ya no estábamos juntos, nos llevábamos bien por el bien de nuestro hijo", escribió Sheila.

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Seguidamente, agregó: "Me has dejado lo más hermoso", en referencia al pequeño Sebastián.

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La joven madre también expresó: "Solo le pido a Dios que me dé fortaleza". En la misma publicación, la madre de Hernán comentó: "Mi hijo, el mejor padre que he conocido".

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Hernán y su expareja mantenían una buena relación por el bienestar de su hijo. "Me encargaré de que Sebas te recuerde siempre".

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Muchos creadores de contenido, presentadores, amigos, familiares y compañeros de trabajo han lamentado la pérdida del joven Hernán Martínez.

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Martínez sufrió un accidente el pasado miércoles 15 de abril y, tras luchar varios días por su vida, falleció el sábado 18 de abril de 2026.

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El joven se conducía como copiloto a bordo de un vehículo tipo pick-up; sin embargo, el conductor perdió el control y se estrelló contra un árbol en el anillo periférico de Tegucigalpa.

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Las autoridades confirmaron que ninguna de las tres personas que iban a bordo había ingerido bebidas alcohólicas, aunque sí se desplazaban a exceso de velocidad.

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El joven fue sepultado en Cofradía, San Pedro Sula, el lunes 20 de abril, donde amigos y familiares le dieron la última despedida.

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