“Mi marido dijo que no fuéramos; nos podían matar”: “María Chichuy” revela cómo ocurrió el atentado

En la comunidad de Ilanga, en el municipio de Trujillo, Colón, una pareja de creadores de contenido vivió una noche que terminó en tragedia luego de ser atacados a balazos por un sujeto desconocido, en un hecho ocurrido este martes 26 de mayo.
Las víctimas, conocidas en redes sociales como “Marito” y “María Chichuy”, se desplazaban por la zona cuando supuestamente un hombre en motocicleta se les acercó con la intención de que participaran en la grabación de un video para plataformas digitales, relató "Chichuy".
Según el testimonio de María, el individuo insistió en varias ocasiones y llegó a ofrecerles dinero para convencerlos de realizar el contenido, lo que inicialmente generó sorpresa, pero también desconfianza en la pareja. “Mi marido dijo que no fuéramos porque nos podían matar”, recordó María desde el hospital, al relatar los momentos previos al ataque.
A pesar de la advertencia inicial, el contacto no terminó ahí. De acuerdo con su testimonio, el sujeto volvió a insistir con una segunda propuesta económica, lo que provocó que “Marito” dudara por unos instantes antes de acercarse nuevamente.
Fue en ese momento cuando, según su versión, el ambiente cambió de forma repentina y el sujeto abrió fuego contra ellos sin mediar palabra.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones, lo que permitió la llegada de patrullas policiales y equipos de emergencia que encontraron a la pareja herida de bala.
Los dos fueron trasladados de inmediato al Hospital San Isidro de Tocoa, donde permanecen ingresados bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con el informe preliminar, “Marito” habría recibido al menos cuatro impactos de bala, mientras que María presenta dos heridas provocadas por arma de fuego.
El estado de salud de "Marito" continúa siendo delicado, mientras que su pareja se mantiene estable dentro de su condición clínica, según fuentes médicas.
Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar la identidad del atacante y establecer el motivo real del hecho violento, sin descartar ninguna línea de investigación.