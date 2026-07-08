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Los habrían obligado a bajar del carro para matarlos: crimen del ingeniero Roger y un menor

Roger Villalta, es una de las dos víctimas asesinadas en Atima, Santa Bárbara. De manera preliminar, se conoció que ambos hombres habrían sido obligados a bajar del vehículo para matarlos

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 16:09
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Roger Villalta fue asesinado junto a otro hombre, quien presuntamente sería un menor de edad, durante la mañana de este miércoles 8 de julio en el municipio de Atima, Santa Bárbara.

 Foto: Redes scciales
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Las dos víctimas se transportaban a bordo de un vehículo en el sector de San Pedrito, Atima, Santa Bárbara, cuando fueron interceptadas por sujetos armados.

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Los hombres se conducían en una camioneta marca Jeep, color rojo, cuando fueron sorprendidos por individuos armados.

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Los cuerpos fueron encontrados uno en medio de la calle y otro a la orilla de la vía, cerca del vehículo en el que se movilizaban.

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De manera preliminar trascendió que los hombres habrían sido obligados a bajar del automóvil para posteriormente ser atacados.

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Uno de los fallecidos fue identificado como el ingeniero Roger Villalta, quien era un reconocido profesional de la zona.

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También se conoció que el joven que viajaba junto a él presuntamente era trabajador de Villalta; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de la segunda víctima. Según reportes preliminares, sería originario del municipio de La Iguala, departamento de Lempira.

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El ingeniero asesinado, según versiones preliminares, era hermano de un excandidato a diputado.

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De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, uno de los fallecidos vestía una camisa azul y pantalón de mezclilla color azul marino, mientras que la segunda víctima portaba una camisa roja y jeans azules.

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