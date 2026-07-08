Los habrían obligado a bajar del carro para matarlos: crimen del ingeniero Roger y un menor

Roger Villalta fue asesinado junto a otro hombre, quien presuntamente sería un menor de edad, durante la mañana de este miércoles 8 de julio en el municipio de Atima, Santa Bárbara.
Las dos víctimas se transportaban a bordo de un vehículo en el sector de San Pedrito, Atima, Santa Bárbara, cuando fueron interceptadas por sujetos armados.
Los hombres se conducían en una camioneta marca Jeep, color rojo, cuando fueron sorprendidos por individuos armados.
Los cuerpos fueron encontrados uno en medio de la calle y otro a la orilla de la vía, cerca del vehículo en el que se movilizaban.
De manera preliminar trascendió que los hombres habrían sido obligados a bajar del automóvil para posteriormente ser atacados.
Uno de los fallecidos fue identificado como el ingeniero Roger Villalta, quien era un reconocido profesional de la zona.
También se conoció que el joven que viajaba junto a él presuntamente era trabajador de Villalta; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la segunda víctima. Según reportes preliminares, sería originario del municipio de La Iguala, departamento de Lempira.
El ingeniero asesinado, según versiones preliminares, era hermano de un excandidato a diputado.
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, uno de los fallecidos vestía una camisa azul y pantalón de mezclilla color azul marino, mientras que la segunda víctima portaba una camisa roja y jeans azules.