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Lo que se sabe del secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez en Taulabé

¿Lo has visto? Sigue la búsqueda desesperada de Patrick Sammir Girón Chávez, quien fue secuestrado esta mañana cuando se dirigía a la escuela en Taulabé, Comayagua

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 12:31
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Familiares buscan desesperadamente a Patrick Sammir Girón Chávez, menor de 10 años, quien fue privado de su libertad mientras se dirigía a la escuela Modesto Rodas Alvarado. ¿Qué se sabe de su caso?

 Foto: Redes sociales
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La mañana de este miércoles se denunció el secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez, un pequeño estudiante que fue raptado por desconocidos.

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Según el video que circula en redes sociales, grabado por cámaras de seguridad en el lugar, se muestra cómo, a lo lejos, el menor grita pidiendo ayuda.

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Una menor sale de la casa y observa cómo se llevan al niño, por lo que corre, abandona su mochila e intenta alcanzar a Patrick.

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Mientras la menor gritaba: “¡se llevan a Patrick!”, los familiares salieron rápidamente de la vivienda y comenzaron a correr en dirección al vehículo para alcanzarlo.

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Sin embargo, no pudieron evitar que se llevaran a Patrick Sammir Girón Chávez en un vehículo. Se conoce de manera preliminar que sus padres son comerciantes.

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De acuerdo con la información difundida, los presuntos responsables se movilizaban en un vehículo tipo Ford Escape color azul; sin embargo, esto no ha sido confirmado, por lo que las autoridades realizan operativos en la zona.

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Uno de los hombres regresó rápidamente a la casa y se subió a un vehículo, con la intención de seguir el carro en el que se llevaron a Patrick, pero no lograron encontrarlo.

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El momento quedó grabado y el video ha sido utilizado para alertar a quienes puedan haber visto al menor.

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Un grupo de la unidad antisecuestro, DPI y Policía Nacional Preventiva da seguimiento al caso a través de las cámaras del 911 instaladas en Taulabé y Siguatepeque.

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