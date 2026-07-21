Claves de la investigación: así buscan identificar a los responsables del crimen de Milton Rápalo en SPS

El asesinato del empresario Milton Rápalo ya es investigado por un equipo especial conformado por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que busca reconstruir los movimientos del atacante, identificar a los responsables y determinar si participaron una o más personas.
Un día después del crimen ocurrido en el parqueo de un centro comercial de San Pedro Sula, las autoridades mantienen acordonada parte de la escena mientras desarrollan diligencias que consideran fundamentales para esclarecer uno de los homicidios que más ha llamado la atención a la capital industrial en las últimas horas.
De acuerdo con el portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, ya fue conformado un equipo especial de investigación para darle seguimiento exclusivo al caso, mientras un fiscal se desplazó al lugar del crimen para dirigir las diligencias y coordinar el trabajo de los agentes de la ATIC.
Como parte de la estrategia, uno de los principales objetivos será el análisis de los videos captados por las cámaras de seguridad instaladas dentro del centro comercial. Los investigadores esperan que esas imágenes permitan identificar el recorrido que realizó el atacante antes y después de cometer el asesinato.
Las pesquisas también incluyen la revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, con el propósito de reconstruir la ruta utilizada por el atacante, desde su llegada hasta el momento en que abandonó la zona.
Mientras avanzan estas diligencias, uno de los accesos al estacionamiento permanece cerrado para facilitar el procesamiento de la escena. En ese punto, especialistas continúan recolectando indicios físicos y cualquier evidencia que pueda fortalecer la investigación.
Otra de las acciones contempladas será la toma de declaraciones a las personas que se encontraban en el centro comercial al momento del ataque.
Entre ellas figuran guardias de seguridad, empleados y otros posibles testigos que pudieron observar los movimientos del responsable.
Los investigadores también sostendrán entrevistas con familiares y personas cercanas al empresario para establecer si había recibido amenazas, manifestado alguna preocupación por su seguridad o enfrentaba alguna situación que pueda aportar elementos para definir una línea de investigación.
Según la información preliminar, el responsable llegó este lunes 20 de julio de 2026 al centro comercial a bordo de una motocicleta, la dejó estacionada en el exterior e ingresó caminando al parqueo con el casco puesto. Minutos después ubicó a Milton Rápalo y le disparó, para luego escapar antes de la llegada de las autoridades.
El empresario se encontraba en el establecimiento donde funcionaba uno de sus negocios cuando fue sorprendido por el atacante. Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 acudieron al lugar tras recibir el reporte, pero al evaluarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Milton Rápalo era conocido en San Pedro Sula por su faceta como empresario, corredor, coach y miembro de la iglesia CEFAD. Su muerte ha causado dolor entre familiares, amigos y distintos sectores de la ciudad, mientras las autoridades aseguran que el trabajo técnico y científico será determinante para identificar y capturar a los responsables del crimen.