  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja

Declaraciones brindadas por la pareja de Yeni Rivera indican que, un día antes del crimen, hombres llegaron a solicitar un servicio de mecánica, pero todo apuntaría a que se trataba de una mentira

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 14:11
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
1 de 12

Un día antes del crimen de la joven Yeni Rivera, desconocidos habrían llegado a su casa para pedirle a su pareja que revisara un vehículo. Sin embargo, el automóvil no estaba en el lugar que indicaron los hombres, según relató el novio de la víctima. ¿Qué pasó ese día?

 Foto: EL HERALDO
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
2 de 12

El testimonio de Jeison Muñoz apunta a un episodio que le pareció extraño y que ocurrió horas antes del asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, de 20 años, quien murió en un ataque armado registrado el sábado 17 de octubre en la aldea Santa Ana, en Sabá, Colón. Rivera Guzmán estaba embarazada de tan solo 4 meses.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
3 de 12

De acuerdo con su relato, los dos hombres llegaron en una motocicleta blanca y preguntaron por él para que fuera a revisar un carro, pues trabajaba en un taller mecánico.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
4 de 12

“Ella me dijo que habían venido dos personas a buscarme aquí, para ir a ver un carro, pero todavía no había venido yo a trabajar todavía. Eso como de las 6 p. m., vinieron en una moto blanca”, relató.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
5 de 12

El joven también describió la vestimenta de los desconocidos, quienes, según le contó Yeni, vestían ropa negra y llevaban cascos. Los hombres preguntaron únicamente por él y le indicaron a la víctima que necesitaban su ayuda para revisar un vehículo.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
6 de 12

“Era mentira, porque ellos dijeron que el carro estaba por aquí, por este taller donde éramos, y ella dijo que en el rato que ellos se fueron, ella se fue atrás por donde agarraron, pero no había carro ahí tampoco”, expresó.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
7 de 12

Muñoz aseguró que el día del crimen de Yeni se encontraba trabajando y que "el vecino me fue a avisar a mí de que habían entrado unas personas ahí y habían escuchado unos tiros”, encontrando el cuerpo de su pareja en el suelo de la vivienda.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
8 de 12

El novio de Yeni también rechazó que tuviera problemas con ella o que existiera un conflicto sentimental entre ambos, luego de que surgiera la hipótesis de un posible crimen pasional en el que otras dos mujeres estarían involucradas.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
9 de 12

Se trata de Yuri Gabriela Castañeda Melgar, de 26 años, quien fue enviada a detención judicial, tras ser acusada de asesinato y aborto, luego de que la Fiscalía Regional del Bajo Aguán presentara un requerimiento fiscal en su contra.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
10 de 12

Según la hipótesis, Castañeda Melgar mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja sentimental supuestamente era pretendida por Rivera Guzmán, situación que habría provocado desacuerdos entre las involucradas.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
11 de 12

Yuri Castañeda presuntamente presionó mediante mensajes en redes sociales a su amiga para que colaborara en la muerte de Yeni Rivera, según el informe del MP. Sin embargo, ante la negativa de esta, habría buscado otra forma de ejecutar el crimen.
Hombres pidieron falsa ayuda mecánica al novio de Yeni Rivera; esto relató su pareja
12 de 12

Castañeda presuntamente ofreció una recompensa económica para concretar el asesinato a dos personas para cometer el crimen, pero las pruebas en el celular la delataron. Autoridades están tras las pistas del sospechoso.
Cargar más fotos