Revelan hipótesis del asesinato del conductor de bus de la ruta Mateo-Las Tapias; descartan extorsión

Lo que en un principio parecía ser otro caso relacionado con el cobro de extorsión al transporte público tomó un giro inesperado en las últimas horas. Las autoridades revelaron que la principal hipótesis sobre el asesinato del conductor Juan Carlos Flores, de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, apunta a una posible disputa entre estructuras criminales.
La nueva línea de investigación fue confirmada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuyos equipos continúan reconstruyendo los momentos previos y posteriores al atentado ocurrido el miércoles 8 de julio en la tercera avenida de Comayagüela.
Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias y la recopilación de evidencias, los investigadores comenzaron a descartar esa posibilidad y orientaron el caso hacia otro escenario criminal.
Según explicó el portavoz de la DPI, Wilfredo Maldonado, los indicios recopilados hasta el momento apuntan a una posible riña o conflicto entre estructuras delictivas que operan en la capital.
Las investigaciones también establecen que la víctima habría recibido amenazas previas, elemento que ahora forma parte del análisis realizado por los agentes asignados al caso.
Aunque las autoridades mantienen bajo reserva varios detalles para no entorpecer las investigaciones, aseguran que la nueva hipótesis ha cobrado fuerza tras los primeros resultados obtenidos durante las pesquisas.
No obstante, la Policía aclaró que ninguna línea de investigación ha sido descartada completamente y que las conclusiones definitivas dependerán del avance del proceso investigativo.
Como parte de las acciones desarrolladas tras el atentado, la Policía logró la captura de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes ahora enfrentan procesos judiciales por su supuesta participación en el crimen.
Entre los detenidos figuran un hombre identificado por las autoridades con el alias de "Negro Tecate", señalado como presunto gatillero de la estructura, y otro conocido como "Mil Años", quien supuestamente desempeñaría funciones de liderazgo dentro del grupo criminal.
Durante los operativos, los agentes también decomisaron un arma tipo revólver que será sometida a análisis balísticos para determinar si fue utilizada durante el ataque contra el conductor del transporte público.
Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas y esclarecer completamente el móvil del asesinato que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad que enfrenta el sector transporte en la capital hondureña.