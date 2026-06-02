Hija de pastor y madre: Evelyn Irías, víctima de mortal accidente en Villa Nueva

Evelyn Irías Hernández, de 26 años de edad, fue una de las ocho víctimas mortales de la tragedia vial ocasionada por una volqueta. Los hechos se registraron el reciente lunes 1 de junio en la colonia Villa Nueva de la capital. ¿A qué se dedicaba? A continuación los detalles.
De acuerdo con la información brindada por sus familiares, Evelyn pereció junto a su cuñada Marisol Ramírez cuando se encontraban a la espera de que le cambiaran una llanta al vehículo en el que andaban.
Los dolientes manifestaron que era el día libre de Marisol, por lo que salió junto a Evelyn, sin siquiera imaginar que ese sería su último día juntas y con vida.
La joven de 26 años era hija de un pastor evangélico y madree de dos niñas. Residía en un sector de la colonia Villa Nueva.
El suegro de Evelyn manifestó con la voz entrecortada que hace aproximadamente un año que la joven había regresado de los Estados Unidos con su familia, debido a la problemática migratoria. "Era mi nuera, esposa de mi hijo. Se habían venido de los EE UU, solo trabajaba para el apartamento".
Actualmente, Evelyn se dedicaba a cuidar a sus niñas, según relató su hermanastra.
La muerte de la Evelyn y de Marisol ha causado gran consternación, especialmente en un sector de la colonia Villa Nueva, donde eran muy conocidas. "Era hija de un pastor, pero se congregaba en esta iglesia (Príncipe de Paz)", detallaron sus familiares.
"Mucha fortaleza a la familia del pastor Toño, también a su esposa, sus hijos y demás familiares en este duro momento. Dios sea su fuerza", manifestó un allegado de la familia en redes sociales.
Tanto Evelyn como Marisol están siendo veladas en las instalaciones de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la misma colonia donde se registró la mortal tragedia.
Familiares, amigos y miembros de la iglesia continúan llegando para acompañar a las familias dolientes en estos momentos de dolor. "Eran bien alegres, le hablaban a todo mundo", expresó una feligrés que aseguró conocer a las víctimas de años.
El compañero de vida de Evelyn se encuentra devastado. Sobre sus niñas, el abuelo mencionó que han estado evitando que vean el cuerpo de su madre que yace sin vida en un féretro. Se espera que las familias dolientes anuncien el lugar y la hora en que sepultarán a las cuñadas.
Cabe recordar que en el siniestro perdieron la vida ocho personas y alrededor de once resultaron heridas. Según la portavoz de la morgue capitalina, ya fueron entregados siete cuerpos a sus familiares. El único cadáver que permanece en el centro forense es el del conductor de la volqueta que causó el aacidente, Osmín Gutiérrez.