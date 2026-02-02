"Me viste nacer y me tocó verte morir": hija de Hilda Meléndez, asesinada en Trujillo

Isa Williams, hija de la víctima, compartió en redes sociales un conmovedor mensaje de despedida: "Tú me viste nacer, y a mí me tocó verte morir. Juro que no puedo con este dolor, mami. No tengo palabras de cómo expresar la manera en que me siento. Te llevas mi vida contigo, mi bella. ¿Cómo saldré adelante sin ti ahora? Ya no te tendré conmigo para que me digas: 'Vos, mi flaca, vamos a ir a comer'", lamentó.