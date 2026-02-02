"Me viste nacer y me tocó verte morir": hija de Hilda Meléndez, asesinada en Trujillo

Hilda Meléndez perdió la vida de forma violenta la noche del domingo en la colonia 19 de Abril, ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, al norte de Honduras. Este fue el mensaje de su hija:
Según información preliminar, el hecho se registró aproximadamente a las 7:30 de la noche del domindo, cuando un individuo llegó hasta la vivienda de la víctima y, sin mediar palabra, le disparó.
Hilda Meléndez, de 49 años, perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos, debido a la gravedad de sus heridas.
Tras cometer el ataque, el presunto responsable, huyó con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten capturas relacionadas con el crimen.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, como parte del procedimiento correspondiente.
El cadáver de Hilda Meléndez fue entregado a sus familiares, quienes realizaron las velaciones en su vivienda, en medio de un ambiente de dolor y consternación.
Isa Williams, hija de la víctima, compartió en redes sociales un conmovedor mensaje de despedida: "Tú me viste nacer, y a mí me tocó verte morir. Juro que no puedo con este dolor, mami. No tengo palabras de cómo expresar la manera en que me siento. Te llevas mi vida contigo, mi bella. ¿Cómo saldré adelante sin ti ahora? Ya no te tendré conmigo para que me digas: 'Vos, mi flaca, vamos a ir a comer'", lamentó.
Vecinos del sector manifestaron su preocupación por lo ocurrido y señalaron que una persona cercana a la víctima podría estar vinculada al suceso, aunque aclararon que se trata únicamente de comentarios surgidos dentro de la comunidad.
Un familiar de la mujer pidió a las autoridades profundizar en las investigaciones y señaló directamente a la expareja de la víctima. “Investíguenlo a él, ella no se metía con nadie”, expresó a un medio local.
Las autoridades han reiterado que no se ha confirmado ninguna línea de investigación específica y solicitaron evitar especulaciones.