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Hallan a un hombre sin vida en terminal de buses cercana al puente Estocolmo

Un hombre fue hallado muerto en los lavaderos públicos del puente Estocolmo, en una terminal de buses de Comayagüela, causando gran consternación

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 14:15
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Un hombre fue encontrado muerto la mañana de este lunes 15 de junio en una terminal de buses de Comayagüela, cerca del puente Estocolmo. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Según el reporte preliminar el cuerpo del fallecido estaba tirado precisamente en un lavadero ubicado frente a la terminal de la ruta San Francisco - Centro, en ese sector de la capital de Honduras.

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Hasta ahora se desconoce la identidad del fallecido, ya que no portaba ninguna documentación.

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De forma preliminar se investiga si el deceso de esta persona estaría relacionado con una posible intoxicación a causa de bebidas alcohólicas.

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Sin embargo, las autoridades correspondientes aclararon que la causa oficial y exacta del fallecimiento será determinada únicamente a través de los análisis legales de los especialistas.

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Las autoridades fueron alertadas del hallazgo, por lo que agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen.

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Minutos más tarde, miembros de la Dirección de Medicina Forense se desplazaron hacia el lugar para realizar el levantamiento del cadáver correspondiente a ley.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia.

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El hallazgo causó conmoción, ya que es una zona muy transitada a diario por vendedores y transeúntes.

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Mientras tanto, las autoridades informaron que seguirán investigando para determinar qué fue lo que le pasó al fallecido.

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