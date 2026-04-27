Menor pidió ir al colegio, pero Franklin Aguilar, taxista VIP, la llevó a un motel

Una colegiala le solicitó a Franklin Aguilar, taxista VIP, que la llevara hacia su centro educativo en Tegucigalpa, pero él la llevó a un motel donde intentó abusar de ella
Un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó en la colonia Monterrey de Tegucigalpa el arresto en flagrancia de Franklin Ariel Aguilar Navas.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril. Según explicaron las autoridades, la menor en horas del mediodía solicitó el servicio de taxi VIP para movilizarse.
La solicitud de la colegiala fue atendida por Franklin Ariel, taxista VIP adscrito a una plataforma digital del servicio de transporte.
Franklin llegó a recoger a la colegiala en un vehículo Honda Civic, color negro, con placa HAA9130.
Según relatos de la joven estudiante, le indicó al taxista que se dirigía hacia su centro de estudios, pero él tomó una ruta diferente.
Las autoridades del Ministerio Público detallaron que la menor, al percatarse de que el taxista no la llevaba a su colegio, trató de solicitar ayuda bajando el vidrio, además intentando abrir la puerta del vehículo, pero ambas estaban con seguro.
Según las autoridades, Franklin llevó a la menor hacia un motel. Cuando ingresaron a la habitación intentó abusar sexualmente de ella. ¿Cómo se salvó la menor?
El testimonio de la joven indica que cuando Franklin inició a desvestirse, la joven abrió la puerta y salió corriendo, logrando llegar hasta la calle.
La menor, tras haber logrado escapar, se refugió en una plaza cercana en la zona, donde llamó a personas cercanas que la asistieron. Al sospechoso se le supone responsable del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de una menor de edad.