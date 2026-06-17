En fotos: Así quedó la escena del accidente policial en El Rodeo, Comayagua

La tarde de este miércoles 17 de junio quedó marcada por una tragedia en el sector de la cuesta del Rodeo, en el departamento de Comayagua, donde un fuerte accidente de tránsito dejó múltiples agentes de la Policía Nacional muertos y varios heridos.
El hecho involucró un bus en el que se transportaba personal policial y una grúa que, según los primeros reportes, habría invadido el carril contrario, provocando un impacto de gran magnitud que terminó en una escena devastadora.
Desde los primeros minutos tras el choque, el lugar se convirtió en un punto de emergencia. Unidades de socorro, agentes policiales y cuerpos de rescate llegaron para auxiliar a los heridos y tratar de estabilizar la situación.
Las imágenes preliminares del lugar reflejaron una escena de alto impacto, con el bus policial severamente dañado y varios agentes tendidos en el área, mientras los rescatistas trabajaban contrarreloj para trasladar a los sobrevivientes.
De manera preliminar, se informó que al menos siete policías habrían perdido la vida, mientras otros 10 resultaron con lesiones de gravedad y fueron movilizados hacia distintos centros asistenciales del país.
El conductor de la grúa fue requerido en el sitio por las autoridades, mientras equipos de investigación comenzaron a recopilar evidencias para establecer con precisión cómo ocurrió la colisión.
Se conoció que el personal policial regresaba del departamento de Comayagua hacia el departamento de El Paraíso, después de reclamar indumentaria en instalaciones de la Dirección de Logística Policial (DALPO), como parte de una comisión de servicio.
Entre los nombres preliminarmente vinculados al traslado figuran oficiales y agentes de distintos rangos, quienes formaban parte del grupo que viajaba en el bus policial al momento del accidente.
Entre el grupo de agentes que viajaban en el bus policial se encontraba personal de distintos rangos y unidades. Entre ellos figuraban el subinspector de policía Nelson Flores, así como el Clase I de Policía Osmin Fiallos, quienes formaban parte de la comisión asignada al traslado.
De igual manera, se desplazaban varios agentes de policía que integraban la misión institucional, entre ellos Cinthia Asebedo, Saida Viera, Pablo Valladares, Axel Cornejo, Merlín Medina y Dulce Suárez, además de Óscar Rivera, Yorbic Vallecillo y Emerson Rodríguez.
El grupo también incluía a Jonatan Vallecillo, Mariano Maradiaga, Esmelin Herrera, Katia Zúñiga, Soany Cantillano, Darwin Castellanos, Nora Zúñiga, Ruth Rodríguez, Edgardo Mendoza, Angélica Blandón, Nelson Sosa, Marlon Núñez, Jaime García y Edgardo Sodia, quienes formaban parte del personal movilizado al momento del accidente.
Las labores en el área continúan bajo resguardo de las autoridades, que mantienen cerrado el paso mientras avanzan las investigaciones, el levantamiento de información y la atención de los afectados.