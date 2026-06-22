"Exigimos resultados": Familiares piden confirmar si cuerpo calcinado encontrado en Cortés es de Yorleni Alas

La angustia y la incertidumbre continúan golpeando a la familia de Yorleni Alas. A más de un mes de su desaparición, sus seres queridos volvieron a alzar la voz este lunes 22 de junio para exigir a Medicina Forense resultados que permitan confirmar si un cuerpo calcinado encontrado en Puerto Cortés el pasado 14 de mayo corresponde a la joven.
El reclamo fue encabezado por el padre de Yorleni, quien lamentó que el tiempo siga pasando sin respuestas concretas. Entre la desesperación y el dolor, aseguró que ningún padre está preparado para soportar una espera tan prolongada sin saber qué ocurrió con su hija.
"Exigimos resultados", reiteraron los familiares, quienes piden a las autoridades acelerar las pruebas científicas y poner fin a semanas de incertidumbre que han marcado a toda la familia desde inicios de mayo.
De acuerdo con información brindada por el Ministerio Público, los análisis se han visto complicados debido al avanzado estado de calcinación en que fue encontrado el cadáver, situación que ha dificultado determinar si se trata o no de la joven desaparecida.
Yorleni Alas fue vista por última vez el pasado 4 de mayo en Puerto Cortés. Desde entonces, las investigaciones han estado rodeadas de interrogantes y de llamados constantes por parte de organizaciones y colectivos que exigen justicia.
Según las indagaciones, la joven desapareció luego de salir de su trabajo junto a su hermana. Ambas abordaron una motocicleta conducida por un hombre que les ofreció transportarlas, pero horas más tarde la otra joven fue localizada con signos de violencia en un relleno sanitario.
Días después (14 de mayo), las alarmas crecieron tras el hallazgo de restos humanos en la colonia 1 de Mayo de Puerto Cortés. Entre los indicios encontrados figuraban accesorios similares a los que llevaba Yorleni el día de su desaparición, lo que incrementó la preocupación de sus familiares.
Las autoridades continúan practicando estudios forenses para establecer la identidad de la víctima encontrada, mientras distintas organizaciones han solicitado que el proceso se agilice y se mantenga informada a la familia.
En paralelo, el hombre señalado de haber transportado a las hermanas la noche en que desapareció Yorleni se defiende en libertad, situación que ha generado malestar entre los familiares, quienes consideran que aún existen muchas preguntas sin respuesta.
Mientras tanto, familiares de Yorleni Alas aseguran que no dejaran de exigir verdad y justicia. El mayor deseo de la familia es conocer qué ocurrió con la joven y poner fin a una espera que se ha convertido en una de las pruebas más dolorosas que han enfrentado.