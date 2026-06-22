"Exigimos resultados": Familiares piden confirmar si cuerpo calcinado encontrado en Cortés es de Yorleni Alas

La angustia y la incertidumbre continúan golpeando a la familia de Yorleni Alas. A más de un mes de su desaparición, sus seres queridos volvieron a alzar la voz este lunes 22 de junio para exigir a Medicina Forense resultados que permitan confirmar si un cuerpo calcinado encontrado en Puerto Cortés el pasado 14 de mayo corresponde a la joven.