Esto provocó la tragedia donde murieron cuatro hondureños en río Scioto de Ohio

El elevado caudal y la fuerte corriente del río Scioto, en Ohio, habrían influido en la muerte de cuatro hondureños que se ahogaron el pasado domingo. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que el río transportaba más de cuatro veces el volumen de agua registrado días antes, mientras que en algunos sectores alcanza profundidades de hasta 12 metros, condiciones que pudieron agravar la tragedia.