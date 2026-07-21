Esto provocó la tragedia donde murieron cuatro hondureños en río Scioto de Ohio

El elevado caudal y la fuerte corriente del río Scioto, en Ohio, habrían influido en la muerte de cuatro hondureños que se ahogaron el pasado domingo. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que el río transportaba más de cuatro veces el volumen de agua registrado días antes, mientras que en algunos sectores alcanza profundidades de hasta 12 metros, condiciones que pudieron agravar la tragedia.
Las víctimas, cuatro hondureños y un salvadoreño, se ahogaron en el río Scioto, que recorre 230 millas, unos 370 kilómetros desde el centro-oeste de Ohio, fluyendo hacia el sureste a través de Columbus, la capital del estado, antes de llegar finalmente a su confluencia con el río Ohio en Portsmouth, en la parte sur del estado.
A lo largo del río Scioto de norte a sur se recorre la Riverside Drive, una avenida principal que es mayoritariamente residencial en los tramos que atraviesan Powell y el suburbio vecino de Dublin. Sería a esta vía donde el menor, hijo de dos de las víctimas acudió a pedir ayuda.
En la zona se ubican parques, muelles públicos y zonas de pesca dispersos a lo largo de la orilla este del río, junto a Riverside Drive.
Además en Riverside Drive se ubican grandes casas aisladas en la orilla oeste del río Scioto, con muelles privados para embarcaciones.
La zona de pesca donde los hondureños se encontraban está a menos de un kilómetro del embalse de O'Shaughnessy y a pocos metros de la avenida Riverside Drive. El embalse fue creado por la ciudad de Columbus en 1925, principalmente para abastecer de agua a sus habitantes.
Aunque las autoridades no confirmaron el lugar exacto donde se encontraron las víctimas, el agua en esa zona alcanza una profundidad máxima de unos 40 pies (12 metros).
En general la zona registra una profundidad de unos 20 pies (6 metros) o menos, según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio.
En redes sociales se ha viralizado esta imagen supuestamente de las cinco víctimas cuando realizaban labores de pesca a la orilla del río.
El río Scioto de Ohio colinda con Virginia Occidental que últimamente ha sufrido estragos tras ser golpeada por intensas lluvias estas semanas que han provocado inundaciones repentinas en el condado de Wheeling.
En un mes marcado por este tipo de desastres naturales, las crecidas repentinas ya habían sumado nueve personas muertas, según datos de la Oficina del Sheriff del condado de Ohio.
El río registraba un caudal elevado y un flujo rápido el domingo, según datos de un medidor de caudales del Servicio Geológico de Estados Unidos ubicado en la presa cercana.
Los datos muestran que el agua fluía a un ritmo de aproximadamente 350 pies cúbicos (10 metros cúbicos) por segundo, más de cuatro veces el nivel registrado tres días antes y más del doble del ritmo promedio.
La tragedia ocurrió dos días después de que cinco personas perdieran la vida en el sur de Utah, cuando una crecida repentina arrasó los pintorescos cañones de roca roja durante una excursión de senderismo.