Esto hizo antes de morir: Marcus Noah, miembro de la comunidad LGTB+ asesinado en Juticalpa

La muerte violenta de Marcos Noé Mejía Meza, conocido como Marcus Noah, ha generado conmoción en Juticalpa, Olancho, tras ser encontrado sin vida la mañana de este domingo. Esto se sabe del caso.
El cuerpo del joven fue localizado en las cercanías de la residencial El Guanacaste, en una calle de tierra del sector, donde presentaba múltiples impactos de bala.
De inmediato, agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el reporte, procediendo a acordonar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.
Aunque el crimen aún está bajo investigación, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del hecho.
Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular detalles sobre las últimas actividades del joven antes de su muerte, lo que ha llamado la atención de quienes seguían su contenido.
De acuerdo con publicaciones en su perfil, Marcus Noah había compartido un mensaje durante la madrugada del sábado 25 de abril, el cual se convirtió en su último post público.
Días después, el 29 de abril, subió un video en sus historias, acompañado de la canción “Peca de Bonita” del artista Edén Muñoz, sin imaginar el desenlace que ocurriría poco tiempo después.
Estas publicaciones han sido retomadas por amigos y conocidos, quienes han expresado su dolor con mensajes de despedida y recuerdos sobre su forma de ser.
“Ay moy, solo te viniste a despedir anoche”, escribió una persona cercana, reflejando el impacto emocional que ha dejado su muerte.
Otros comentarios destacan su personalidad, describiéndolo como alguien amable y cercano, lo que ha incrementado la consternación en su entorno.
Familiares y vecinos han lamentado profundamente lo ocurrido, señalando que el joven residía en la zona donde fue encontrado sin vida.
Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer el crimen, en medio de un nuevo caso de violencia que afecta a un miembro de la comunidad LGTB+ en Honduras.