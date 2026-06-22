“Lo hubiese pelado”: este era el otro plan del hombre que asesinó a su esposa a garrotazos en Colón

El caso del hombre detenido por el brutal asesinato de su esposa en el departamento de Colón sigue llamando la atención, luego de que las autoridades revelaran nuevos detalles sobre sus acciones posteriores al crimen.
Tras permanecer varios días prófugo, Julio Gómez fue capturado el domingo 21 de junio. Durante las diligencias posteriores a su arresto, el hombre admitió haber acabado con la vida de su esposa en un hecho ocurrido en la comunidad de Sonaguera, Colón, presuntamente motivado por los celos. La víctima fue atacada con un objeto contundente, según las investigaciones preliminares.
Sin embargo, lo que ha llamado aún más la atención de las autoridades es que, tras cometer el hecho violento, el sospechoso no solo intentó huir, sino que también habría considerado ejecutar otro ataque. "El jodido no vive cerca, pero si estuviese cerca yo lo pelo también, lo hubiese pelado", aseguró a medios locales.
De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el detenido tenía la intención de desplazarse hacia San Pedro Sula, siempre en la zona norte de Honduras, luego del asesinato, con el aparente propósito de localizar a otra persona relacionada con el conflicto.
Las autoridades señalaron que esta posible segunda acción violenta está siendo analizada dentro del expediente, ya que podría implicar nuevos cargos en su contra por tentativa de homicidio.
Durante su detención, el hombre de 59 años fue trasladado inicialmente a instalaciones policiales en Tocoa, Colón, y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal.
El crimen ocurrió la noche del lunes 15 de junio, cuando la víctima, identificada como Suyapa Zamora, de 50 años, perdió la vida tras ser atacada en su vivienda.
Según el testimonio del propio detenido, el ataque habría estado motivado por celos, asegurando incluso que su reacción estuvo influenciada por supuestos conflictos personales dentro de la relación.
En sus declaraciones a medios locales, el sujeto reconoció el crimen con expresiones de frialdad, lo que ha generado mayor indignación entre la población y las autoridades que investigan el caso.
El expediente continúa en manos del Ministerio Público, que evaluará las pruebas recabadas por la DPI para determinar la posible ampliación de los delitos imputados, incluyendo el análisis del presunto segundo plan violento.