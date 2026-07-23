De estar decaída a ser hallada muerta en su apartamento: cronología del fallecimiento de Wualys Fuentes

La muerte de Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, continúa bajo investigación.
Aunque las autoridades han descartado preliminarmente la existencia de signos visibles de violencia, el caso permanece abierto mientras Medicina Forense espera los resultados de varios análisis científicos. Esta es la secuencia de los hechos conocidos hasta el momento.
Según la información recopilada por la Policía Nacional, familiares y personas cercanas manifestaron que, durante los días previos a su fallecimiento, Wualys presentaba síntomas de decaimiento y un comportamiento que describieron como diferente al habitual.
También señalaron que en los últimos días se encontraba en una condición que calificaron como errática o de desorden.
El domingo 19 de julio, la joven realizó sus últimas publicaciones en redes sociales. En su cuenta de TikTok compartió videos relacionados con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, donde incluso apareció vistiendo la camiseta de la selección argentina.
Con el paso de las horas, familiares y amistades comenzaron a preocuparse al notar que Wualys dejó de contestar llamadas telefónicas y mensajes, una situación que llamó la atención de una amiga cercana que mantenía comunicación constante con ella.
Al no obtener respuesta, la amiga, quien tenía una llave del apartamento ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, decidió ingresar a la vivienda para verificar que todo estuviera bien.
Al entrar a la residencia encontró a Wualys sin vida dentro de una de las habitaciones. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche del lunes 20 de julio, por lo que de inmediato se notificó a la Policía Nacional y a Medicina Forense.
Peritos forenses llegaron al lugar para efectuar el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo hasta la morgue de Tegucigalpa, donde posteriormente se practicó la autopsia médico-legal.
Tras la evaluación inicial, Medicina Forense informó que el caso fue clasificado de manera preliminar como una muerte indeterminada, debido a que los especialistas necesitaban realizar exámenes complementarios antes de establecer la causa y la manera del fallecimiento.
Las autoridades indicaron que durante la inspección inicial del cuerpo no fueron encontrados golpes ni lesiones externas compatibles con violencia, por lo que descartaron preliminarmente un homicidio, aunque aclararon que la investigación continúa abierta.
Entre los análisis pendientes figura un estudio de histopatología, examen que permitirá analizar tejidos a nivel microscópico para determinar si existía alguna enfermedad o alteración que pudiera explicar científicamente la muerte de la joven. Medicina Forense también realiza otros estudios de laboratorio antes de emitir el dictamen definitivo.
Las autoridades insisten en que ninguna hipótesis puede darse por confirmada hasta contar con todos los resultados científicos.
Será el dictamen final de Medicina Forense el que establezca oficialmente qué ocurrió con la virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, cuyo fallecimiento ha causado consternación dentro y fuera del mundo de los certámenes de belleza.