Por esquivar un perro: Camión queda al filo de puente y deja conductor herido en La Ceiba

Un conductor de camión resultó gravemente herido luego de sufrir un accidente de tránsito sobre el puente Río López Bonito, en La Ceiba, Atlántida, la mañana de este domingo
De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría perdido el control del vehículo pesado al intentar evitar atropellar a un perro que se cruzó en la carretera.
Tras la maniobra, el camión quedó varado a un costado del puente, a pocos metros de precipitarse completamente al vacío.
El hecho generó alarma entre conductores que conducían por la zona. Algunos se detuvieron para intentar auxiliar al conductor.
Según testigos, el conductor abrió la puerta de la cabina para intentar salir tras el accidente, sin percatarse de que del lado en el que descendía no había superficie donde apoyarse.
El hombre cayó desde el puente y sufrió heridas de gravedad producto del fuerte impacto, quedando tendido debajo de la estructura.
Equipos de emergencia llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo de urgencia hacia un centro asistencial de la ciudad.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni detalles oficiales sobre su estado de salud.
El vehículo pesado permaneció parcialmente suspendido a la orilla del puente mientras las autoridades coordinaban las labores para retirarlo del lugar.
Agentes de tránsito también se desplazaron hasta la escena para iniciar las investigaciones y determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente.