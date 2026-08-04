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"Ella no pudo dejar la bebida": Esposo de Vilma Meléndez, mujer fallecida por caída en SPS

Vilma Meléndez, próxima a cumplir 44 años, murió tras caer por unas gradas en la colonia Valle de Sula, Cortés; presuntamente, se encontraba en estado de ebriedad

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 12:29
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Una mujer identificada como Vilma Meléndez Natarén (próxima a cumplir 44 años) fue encontrada sin vida en la colonia Valle de Sula, San Pedro Sula, departamento de Cortés. De manera preliminar, su esposo relató que la víctima habría sufrido una caída luego de ingerir bebidas alcohólicas.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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Según el testimonio de su pareja, un motorista con quien llevaba 26 años de casada, la noche anterior al fatal hecho; Vilma preparó la cena familiar antes de salir.

 Foto: Cortesía redes sociales
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"Ella hizo cena ayer. Dijo que iba a beber", relató el hombre al recordar los últimos momentos que compartió con su esposa.

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El esposo explicó que ambos (junto a su hija de 22 años) residían en una vivienda de dos plantas color verde ubicada en la colonia Valle de Sula y que, tras salir de la casa, la mujer ya no regresó.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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Durante su relato, manifestó que en distintas ocasiones intentaron dejar atrás el consumo de alcohol y que incluso asistían a una iglesia con ese propósito.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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"Estábamos yendo a la iglesia... pero ella no pudo dejar la bebida", afirmó su esposo, al referirse a los esfuerzos que, según dijo, realizaron para superar esa situación.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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El esposo sostiene que la mujer cayó y ya no pudo levantarse. "Se cayó, creo que se desnucó y no se pudo levantar", expresó.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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Asimismo, comentó que el consumo de bebidas alcohólicas era una situación que les preocupaba desde hacía algún tiempo y aseguró que él había dejado de beber para dedicarse a su trabajo como motorista de una empresa.

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"Ahorita no estaba bebiendo, me dedicaba solo al trabajo... pero mire lo que pasó, me duele", dijo con evidente pesar el esposo de Vilma Meléndez.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen otros elementos relacionados con el caso y será el dictamen de Medicina Forense quien determine la causa exacta de la muerte y permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

 Foto: Héctor Paz / El Heraldo
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