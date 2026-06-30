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La escondieron en paquetes de “Dolce&Gabbana”: Gloria Interiano y su hija transportaban droga en Choluteca

Doña Gloria Interiano y su hija fueron capturadas con 154 paquetes con supuesta cocaína ocultos en una camioneta bajo los asientos y rotulado con la marca de "Dolce&Gabbana"

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 10:14
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Ocultos en compartimientos falsos de una camioneta interceptada en el departamento de Choluteca, fueron encontrados un total de 154 paquetes con supuesta cocaína en posesión de Gloria Interiano y su hija. Aquí los detalles.

 Foto: EL HERALDO
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La captura se ejecutó la tarde de ayer lunes-29 de junio- durante un operativo antidrogas en el punto de control de Pavana.

 Foto: Redes sociales
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Ambas transitaban por la comunidad de Los Rincones, en el municipio de Namasigüe, en una camioneta marca Ford Explorer, color rojo y con placas HDW-0653, cuando las autoridades las detuvieron.

 Foto: Redes sociales
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En el carro iba Angie Yariela Mejía Interiano, de 28 años, es originaria de Florida, Copán, y residente en el barrio Peña Abajo, en Tegucigalpa, y su madre Gloria Rita Interiano Melgar (51), y un menor no identificado.

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El vehículo fue requerido por agentes de la Policía de Fronteras y, durante la revisión preliminar, los uniformados observaron paquetes de color café ocultos bajo los asientos del vehículo.

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Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) realizaron las pruebas de campo, las cuales dieron resultado positivo preliminar para clorhidrato de cocaína.

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En los empaques cafés estaba la presunta droga con el nombre de la marca “Dolce&Gabbana”, escondido debajo de los asientos.

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Las autoridades confirmaron el decomiso de 154 paquetes, mismos que, según las autoridades, iban a ser distribuidos en Tegucigalpa y otras zonas.

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Angie y su madre fueron detenidas y remitidas a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Por su parte, el menor de edad que las acompañaba fue puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

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