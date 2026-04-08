Entre lágrimas despiden a familia que murió en tragedia vial en Quimistán, Santa Bárbara

En medio de escenas de dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a varias de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en La Ceibita, Quimistán, Santa Bárbara, que dejó nueve personas fallecidas.
Entre los sepultados se encuentran Javier Deras (48) y su esposa Dilma Rodríguez (40), quienes fueron enterrados en el cementerio San Miguel Arcángel, en la zona de Las Casitas, en la capital.
La pareja residía en la colonia Torocagua de Comayagüela y regresaba de Esquipulas, Guatemala, tras participar en actividades religiosas en honor al Cristo Negro.
En el mismo contexto de duelo, también se confirmó el fallecimiento de Francisca Zelaya, madre del conductor.
De acuerdo con la información, la mujer había sobrevivido inicialmente al accidente; sin embargo, tras conocer la muerte de su hijo, sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.
Asimismo, se realizó el sepelio de Orestila Castellanos, vecina de las demás víctimas, cuyos restos también fueron acompañados por familiares y allegados en medio de la consternación.
El accidente, ocurrido en la carretera CA-4, a la altura de la cuesta Los Limones, dejó un saldo de nueve fallecidos, entre ellos Javier Deras, Ever Fajardo, María Cupertina Ortiz, Lidia Elena Cubas, Lidia Abelina Zelaya, Mirna Álvarez, Orestila Castellanos, Dilma Rodríguez y Francisca Zelaya.
De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Transporte y Vialidad (DNVT), el hecho se produjo por la invasión de carril de una rastra que transportaba cianuro, conducida por Ever Fajardo, quien no habría mantenido una velocidad adecuada en una zona de curva.
Esto provocó que perdiera el control e impactara de frente contra el bus en el que se transportaban las víctimas.
Las autoridades también indicaron que el vehículo pesado trasladaba material altamente tóxico, el cual requiere medidas especiales de seguridad, incluyendo señalización adecuada y custodia.
Además, se informó que se solicitará al Ministerio Público deducir responsabilidades contra la empresa propietaria de la carga.
Mientras avanzan las investigaciones, las familias continúan enfrentando el duelo por la pérdida de sus seres queridos.