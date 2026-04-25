Entraron vestidos de civil a El Pedregal: Adalberto, militar abatido tras enfrentamiento

La Policía Militar lamentó la muerte de Mejía: "Adalberto Mejía Moreno (QDDG), quien en vida sirvió con honor, valentía y compromiso a la patria. Hoy despedimos no solo a un miembro de la institución, sino a un hijo, amigo y hermano que deja una huella imborrable en quienes tuvieron el honor de conocerle y compartir con él su vocación de servicio."