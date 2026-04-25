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Entraron vestidos de civil a El Pedregal: Adalberto, militar abatido tras enfrentamiento

Adalberto Mejía participaba en una operación encubierta. Los miembros de la Policía Militar ingresaron vestidos de civil a la colonia El Pedregal, donde fueron recibidos a disparos

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 08:11
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Un miembro activo de la Policía Militar murió tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa. El sector es considerado una zona de alta conflictividad, donde históricamente ha tenido presencia la Pandilla 18, una de las estructuras criminales que operan en Honduras.

 Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Adalberto Mejía Moreno, de 31 años de edad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.

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La víctima, junto a otros compañeros, participaba en un operativo encubierto, según información preliminar. La misión no salió como lo esperaban.

 Daniela Zepeda
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Según información preliminar, los agentes se encontraban vestidos de civil cuando se produjo el intercambio de disparos con supuestos integrantes de grupos delictivos que operan en la zona.

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Miembros de la estructura criminal, al percatarse, habrían abierto fuego contra los miembros de la Policía Militar y dejado gravemente herido a Adalberto Mejía Moreno.

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Durante el enfrentamiento, Mejía Moreno resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Militar.

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Los médicos del Hospital Militar reportaron su fallecimiento poco después de que ingresara, producto de la gravedad de las heridas.

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La operación entre los miembros de la institución castrense y estructuras criminales terminó en un enfrentamiento. Se desconoce si hubo más víctimas.

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Ante el fuerte enfrentamiento, los militares solicitaron presencia policial debido al intenso tiroteo. El hecho se registró en una calle cercana a un campo de fútbol de El Pedregal.

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La Policía Militar lamentó la muerte de Mejía: "Adalberto Mejía Moreno (QDDG), quien en vida sirvió con honor, valentía y compromiso a la patria. Hoy despedimos no solo a un miembro de la institución, sino a un hijo, amigo y hermano que deja una huella imborrable en quienes tuvieron el honor de conocerle y compartir con él su vocación de servicio."

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